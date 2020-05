Logement : disparition d'Olivier Cantrel, Spie batignolles immobilier

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition brutale d'Olivier Cantrel, directeur général adjoint en charge du logement résidentiel de Spie batignolles immobilier, âgé de 48 ans", annonce le groupe éponyme ce 4 mai 2020 dans un communiqué.

Après avoir co-fondé en 2006 l'entreprise de promotion immobilière Kalelithos à Montpellier, dont il détenait toujours 30%, Olivier Cantrel avait rejoint, en 2017, Spie batignolles après que le groupe ait acquis une participation majoritaire au sein de sa première société. "Pour se développer, il met en œuvre une opération de crowdfunding immobilier et de vente privée", écrit à l'époque Spie batignolles immobilier. "Il compte parmi les premiers à mettre en pratique ces concepts en France."

"Très estimé pour son talent professionnel, ses qualités humaines et son énergie sans faille, Olivier a contribué au développement de Spie batignolles immobilier sur le marché résidentiel", écrit son président François Maillard. "Il faisait partie de ces personnalités de l'immobilier qui ont à cœur d'innover dans des projets au service du mieux vivre ensemble et du bien-être des habitants. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches."