Métro du Grand Paris : NGE, le Petit Poucet du BTP, gagne l'ultime gros contrat

Pari tenu. La Société des Grands Projets (ex-Société du Grand Paris), qui co-pilote désormais le déploiement des systèmes express réseaux métropolitains (SERM ou RER métropolitains), s'était engagée à attribuer un ultime marché public du métro du Grand Paris avant l'ouverture des Jeux olympiques. L'établissement public d'Etat vient d'annoncer le lauréat du dernier gros marché public de conception-réalisation du métro du Grand Paris.

Pour rappel, la conception-réalisation est une disposition de travaux globaux qui permet au maître d'ouvrage de confier simultanément les études et l'exécution des travaux à un groupement d'opérateurs économiques.

Un marché de 1,38 milliard d'euros

Après avoir notifié, en juillet 2023, un premier marché en ce sens de 2,71 milliards d'euros au groupe conduit par Vinci pour la ligne 15 Ouest entre Boulogne-Pont de Sèvres et La Défense, un deuxième de 2,54 milliards d'euros à Eiffage et consorts pour la ligne 15 Est entre Bobigny et Champs-sur-Marne en décembre 2023 et un troisième de 1,087 milliard d'euros à un groupement emmené par Bouygues Travaux Publics pour la ligne 15 Est entre Bobigny et Saint-Ouen, la SGP annonce avoir confié un mandat à NGE. Le 4ème groupe français de BTP remporte la mise pour la ligne 15 Ouest entre Bécon-les-Bruyères et Saint-Denis Pleyel, moyennant 1,38 milliard d'euros.

Aux côtés de Webuild (ex-Salini Impreglio, leader du BTP en Italie) et d'Equans, filiale la plus jeune de Bouygues qui tire le chiffre d'affaires de la major, NGE devra fabriquer quatre nouvelles gares (Bois-Colombes, Les Agnettes, Bécon-Les-Bruyères et Les Grésillons), mais aussi creuser un tunnel de 7 kilomètres. Il devra, de plus, réaliser six ouvrages de service. La mise en service est, elle, prévue à horizon 2031.

Après Eiffage et compagnie « chargés de concevoir et de réaliser les projets immobiliers en même temps que les gares » et Bouygues Travaux Publics et ses associés missionnés pour ériger des logements et des bureaux au-dessus des gares Mairie d'Aubervilliers et Drancy-Bobigny, le Petit Poucet du BTP s'est adossé, en ce sens, aux cabinets d'architecture AIA Life Designers, Dubuisson Architectures et Richez Associés.

Des commerces, des bureaux et des logements au-dessus des gares

À Bécon-les-Bruyères, à la frontière d'Asnières-sur-Seine, de Bois-Colombes et de Courbevoie, non loin du premier quartier d'affaires européen de La Défense, desservi par la même ligne L du Transilien, l'architecte Caroline Dubuisson du cabinet éponyme a ainsi imaginé un complexe multifonctionnel avec une micro-ferme, un restaurant avec terrasse, un centre d'affaires, un « Jardin des sens » et une serre urbaine.

Pour la gare de Bois-Colombes, où passe déjà la ligne J du Transilien, il est question d'une halle de marché, d'un bâtiment de dix étages et d'un autre immeuble de six étages. Aux Agnettes, interconnectés avec le métro 13, se trouveront, notamment, des logements de quatre ou cinq pièces redécoupables. Ces derniers feront sans doute l'objet d'une co-promotion avec la Direction exécutive des gares et de la ville de la SGP.

Près de quatorze ans après la promulgation de la loi relative au Grand Paris par le président Nicolas Sarkozy, les métros des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 doivent entrer en gare d'ici à 2030-2031. Alors que les premières rames entre Boulogne-Pont de Sèvres et Noisy-Champs - à la frontière des deux communes - n'entreront en circulation que fin 2025, le conseil régional d'Île-de-France et le conseil départemental du Val-d'Oise rêvent déjà d'une ligne 19 à horizon 2040.