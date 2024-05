Métro du Grand Paris : Bouygues Travaux Publics et consorts remportent l'avant-dernier gros contrat

Et à la fin, il n'en restera qu'un. La Société des Grands Projets (ex-Société du Grand Paris), qui co-pilote désormais le déploiement des systèmes express réseaux métropolitains (SERM ou RER métropolitains), vient d'attribuer l'avant-dernier gros marché public de conception-réalisation du métro du Grand Paris. La conception-réalisation est une disposition de travaux globaux qui permet au maître d'ouvrage de confier simultanément les études et l'exécution des travaux à un groupement d'opérateurs économiques.

Après avoir notifié, en juillet 2023, un premier marché en ce sens de 2,71 milliards d'euros au groupe conduit par Vinci pour la ligne 15 Ouest entre Boulogne-Pont de Sèvres et La Défense, un deuxième de 2,54 milliards d'euros à Eiffage et consorts pour la ligne 15 Est entre Bobigny et Champs-sur-Marne en décembre 2023, l'établissement public d'Etat vient d'annoncer avoir confié un mandat à un groupement Iris emmené par Bouygues Travaux Publics pour la conception-réalisation de la ligne 15 Est entre Bobigny et Saint-Ouen. Et ce pour 1,087 milliard d'euros.

La mise en service de cette partie est prévue à horizon 2031.

Cliquez ci-dessus pour ouvrir en grand le tracé de la ligne 15

Aux côtés de Bouygues Bâtiment France, Bouygues Energies & Services, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels, et de Tedelis, Bouygues Travaux Publics devra fabriquer quatre nouvelles gares (Stade de France, mairie d'Aubervilliers, fort d'Aubervilliers et Drancy-Bobigny) mais aussi creuser un tunnel d'environ 5,5 kilomètres et aménager 2,5 km d'un tunnel existant. Il devra, de plus, réaliser quatre ouvrages de service et adapter trois ouvrages de service déjà présents.

Un dernier marché notifié au début de l'été prochain

De la même manière qu'Eiffage et compagnie étaient « chargés de concevoir et de réaliser les projets immobiliers en même temps que les gares », l'entité du groupe Bouygues et ses associés ont également pour mission d'ériger des logements et des bureaux au-dessus des gares Mairie d'Aubervilliers et Drancy-Bobigny. Ces actifs immobiliers ne seront pas commercialisés avant sept ans et feront l'objet d'une co-promotion avec la Direction exécutive des gares et de la ville de la SGP.

La Société des Grands Projets doit encore attribuer un ultime marché de conception-réalisation avant l'ouverture des Jeux olympiques. A savoir au début de l'été 2024 pour le deuxième tronçon de la ligne 15 Ouest entre Saint-Ouen et Courbevoie. Les procédures de consultation étant toujours en cours, il est en revanche trop tôt pour connaître le montant du marché.

Près de quatorze ans après la promulgation de la loi relative au Grand Paris par le président Nicolas Sarkozy, les métros des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 doivent entrer en gare d'ici à 2030-2031. Alors que les premières rames entre Boulogne-Pont de Sèvres et Noisy-Champs - à la frontière des deux communes - n'entreront en circulation que fin 2025, le conseil régional d'Île-de-France et le conseil départemental du Val-d'Oise rêvent déjà d'une ligne 19 à horizon 2040.