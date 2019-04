Pollution : Vinci reconnaît avoir déversé dans la Seine de la laitance de béton

(Crédits : Charles Platiau)

Le déversement, qui durerait depuis 18 mois, provenait d'une centrale à béton, propriété de Vinci Construction, servant à alimenter le chantier Eole d'extension du RER E vers l'ouest parisien. Un garde-pêche a repéré l'écoulement le 19 mars, lors d'une promenade de routine, a rapporté l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), confirmant une information d'Europe 1, qui rappelle qu'en France, "on estime que plus de 80.000 tonnes de déchets sauvages par an sont ainsi jetés dans la nature". Valérie Pécresse, scandalisée, exige des "sanctions exemplaires".