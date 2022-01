Xavier Huillard en passe d'être reconduit à la tête de Vinci mais avec une évolution de la gouvernance

C'est l'un des plus emblématiques patrons du CAC 40. Un Polytechnicien ingénieur des Ponts tour à tour directeur général adjoint de 1998 à 2000, président de Vinci Construction de 2000 à 2002, président-directeur général de Vinci Energies de 2002 à 2005, administrateur-directeur général de 2006 à 2010 et président-directeur général du groupe depuis 2010.

Son mandat d'administrateur, renouvelé le 17 avril 2018, est censé prendre fin lors de l'assemblée générale du 12 avril prochain. Mais au regard des statuts de Vinci, Xavier Huillard, 67 ans (68 en juin prochain) peut rester directeur général jusqu'à ses 70 ans, soit théoriquement jusqu'en juin 2024, et même président jusqu'à ses 75 ans, soit jusqu'en juin 2029.

"C'est un sujet sensible qui dépend de l'histoire de l'entreprise et de la phase dans laquelle elle se trouve" a-t-il déclaré le 16 janvier à l'AFP.

"A supposer que le conseil décide de me proposer un renouvellement de mon mandat en assemblée générale en avril 2022, je serais confirmé PDG, mais je quitterai mon poste de DG en cours de mandat, car le groupe n'a pas l'intention de changer les statuts" a-t-il poursuivi, considérant "pouvoir être utile en tant que président".