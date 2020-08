AstraZeneca lance des essais sur un médicament anti-Covid-19 financés par le gouvernement des États-Unis

(Crédits : Brendan McDermid)

La phase 1 annoncée ce mardi et à laquelle participent 48 volontaires en bonne santé au Royaume-Uni et âgés de 18 à 55 ans, doit déterminer si le médicament (dont le nom de code est AZD7442) est sûr et comment le corps humain réagit. L'essai est financé par le gouvernement américain, via le Département de la défense et celui de la santé.