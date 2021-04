Covid : la pandémie a accéléré quasi partout dans le monde cette semaine (bilan pays par pays)

Les contaminations au coronavirus ont continué d'accélérer dans le monde cette semaine, une tendance qui a touché presque toutes les régions du globe: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

Près de 600.000 cas quotidiens

Avec 582.600 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine, l'indicateur a poursuivi sa hausse (+11% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

L'indicateur croît de nouveau depuis un mois et demi, après une chute inédite d'un mois en début d'année, qui avait vu les contaminations se réduire de moitié. Malgré la hausse des dernières semaines, l'indicateur reste très éloigné de son record (743.600 nouveaux cas quotidiens pendant la semaine du 5 au 11 janvier).

Hausses quasiment partout

La quasi-totalité des régions du monde ont connu des accélérations cette semaine: +32% en Asie, +15% aux Etats-Unis/Canada, +9% en Europe, +6% en Amérique latine/Caraïbes et en Afrique, +2% au Moyen-Orient.

L'Océanie, quant à elle, a vu ses contaminations ralentir (-31%), après plusieurs semaines de forte hausse, liée à une flambée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La large majorité des cas recensés dans cette zone (224 par jour) restent concentrés dans ce pays pauvre du Pacifique, qui totalise 207 cas par jour. Le virus ne circule quasiment pas dans les autres pays de la zone.

Principales accélérations

La Tunisie est le pays où l'épidémie accélère le plus cette semaine (+77%, 1.000 nouveaux cas par jour), parmi les pays ayant enregistré au moins 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. Suivent l'Azerbaïdjan (+74%, 1.900), le Bangladesh (+72%, 4.800), l'Argentine (+66%, 12.200) et la Croatie (+51%, 1.700).

Plus fortes décrues

La plus forte décrue de la semaine est observée en Cisjordanie (-41%, 1.000 nouveaux cas par jour), devant le Koweït (-29%, 1.100), l'Estonie (-28%, 1.000), la République tchèque (-21%, 6.300) et le Royaume-Uni (-19%, 4.400).

Records de cas

Le Brésil reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 74.200 nouveaux cas quotidiens (-4%), devant les États-Unis (66.200, +14%), l'Inde (62.000, +39%), la France (38.700, +12%) et la Turquie (34.000, +40%).

En proportion de la population, hors micro-États, la Hongrie est le pays ayant recensé le plus de cas cette semaine (604 pour 100.000 habitants), devant l'Uruguay (539) et la Pologne (534).

Israël, qui avait dominé ce classement courant janvier, a depuis vu son taux d'incidence fondre. Il s'élève aujourd'hui à 31 cas pour 100.000 habitants, après avoir culminé autour de 650. Israël est le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée au monde. Six Israéliens sur dix ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, plus de la moitié de la population a reçu les deux doses nécessaires pour une immunisation optimale.

Bilan létal

Le Brésil a aussi enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (3.117 par jour en moyenne), devant les Etats-Unis (962), le Mexique (493), l'Italie (435) et la Pologne (401).

Au niveau mondial, les décès quotidiens ont augmenté sensiblement cette semaine (10.337 par jour, +13%), mais ils restent beaucoup moins nombreux que fin janvier, lorsqu'ils avaient flirté avec les 15.000 par jour.