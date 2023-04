EDF reprend les embauches mais avec des arbitrages

Du gel des embauches, justifié par les difficultés financières, à l'annonce de la reprise des recrutements il ne se sera passé que quelques jours. EDF reprend bien les embauches, mais en faisant des « arbitrages », a indiqué mercredi un porte-parole, en levant le moratoire annoncé le 13 avril dernier. Selon plusieurs sources, le gel devait s'étendre sur plusieurs semaines, mais durer moins d'une année.

« La démarche était destinée à établir des priorités », souligne un porte-parole du groupe, précisant que ces arbitrages seront réalisés « dans les jours qui viennent », sans en révéler l'ampleur chiffrée ni les métiers concernés. Ce « moratoire » avait été décidé en interne au niveau de la direction des ressources humaines et la démarche n'avait pas vocation initialement à filtrer dans les médias. Interrogé, EDF avait néanmoins confirmé qu'il suspendait ses recrutements le temps de cerner ses priorités au moment où l'entreprise traversait « une situation difficile », avait expliqué ce porte-parole le 13 avril.

Une nouvelle directrices des ressources humaines entre dans l'arène

C'est dans ce contexte que Caroline Chanavas a pris ses fonctions de directrice des ressources humaines. Transfuge de Naval, elle a succédé lundi 17 avril à Christophe Carval, qui fera prochainement valoir ses droits à la retraite. « Ce choix de l'extérieur nous questionne. Compte tenu des défis auxquels doit faire face EDF avec la relance du nucléaire, il est étonnant de faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise », réagit un représentant syndical. « Nous ne faisons pas de procès d'intention, peut-être qu'elle fera un très bon travail, mais ce choix est quelque chose qui nous inquiète plus qu'il ne nous rassure », poursuit-il.

La filière de l'atome civil va devoir recruter jusqu'à 10.000 personnes par an

Vendredi, le Gifen (groupement des industriels français de l'énergie nucléaire) doit remettre au gouvernement son rapport sur les besoins en compétences de la filière pour lancer ce qui est présenté comme le plus gros chantier nucléaire depuis le Plan Messmer en 1974. Selon les estimations, la filière va devoir recruter jusqu'à 10.000 personnes par an durant la décennie.

Les chantiers sont nombreux. Ainsi, pour la Cour des comptes, qui a produit en mars un rapport sur ce sujet nucléaire et climat, cet été 2022 a été « un accélérateur de la prise en compte de l'adaptation au changement climatique pour EDF, dans la mesure où le groupe anticipait la survenue d'épisode semblables, mais à un horizon plus éloigné de 15 ou 20 ans ». Dans leur rapport, les magistrats financiers ont appelé EDF à « renforcer ses recherches » pour que ses systèmes de refroidissement soient plus « sobres en eau », constatant qu' « aucune innovation » n'était mise en œuvre sur le parc existant et notant, plus encore, « l'absence d'évolution marquée » pour les futurs EPR. Le gouvernement espère construire au moins six réacteurs, dont le premier doit être mis en service à partir de 2035-2037.

L'électricien a terminé l'année 2022 avec une perte record de 17,9 milliards d'euros, attribuant une partie de ses maux au mécanisme de l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique) et à ses difficultés de production dans le nucléaire à cause des problèmes de corrosion.

