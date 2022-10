Electricité : les grandes entreprises devront donner l’exemple en cas de pic sur le réseau

En pleine crise de l'énergie, une centaine de grandes entreprises françaises ont adhéré mardi au dispositif public Ecowatt, s’engageant par là-même à se montrer « exemplaires » cet hiver, aussi bien via la diminution de leur propre consommation électrique, que par le relais à leurs clients des tensions sur le réseau. Le but : réduire autant que possible le risque de coupure de courant lors des heures de pointe.