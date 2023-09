Energies renouvelables : TotalEnergies renforce ses liens avec le conglomérat indien Adani

TotalEnergies renforce encore sa présence dans les énergies renouvelables. Le groupe français a annoncé, ce mercredi 20 septembre, qu'il allait investir 300 millions de dollars dans la création d'une coentreprise développant de l'éolien et du solaire avec le conglomérat indien Adani, afin de développer « activement sa présence sur le marché indien des énergies renouvelables ».

Lire aussiLa crise de l'énergie dope les renouvelables partout dans le monde, pointe un rapport

« TotalEnergies et Adani Green Energy Limited (AGEL) ont annoncé avoir conclu un accord engageant afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales » par les deux entreprises « et disposant d'un portefeuille », « à la fois solaire et éolien », « de 1.050 MWac », a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

Devenir le « leader indien des énergies renouvelables »

Concrètement, le rapprochement annoncé prévoit qu'AGEL (Adani Green Energy Limited) apportera les actifs, qui sont à ce stade soit déjà opérationnels, soit en construction ou en développement. TotalEnergies pour sa part investira 300 millions de dollars en fonds propres afin de soutenir leur développement.

« Cette nouvelle transaction permettra à TotalEnergies de renforcer son partenariat stratégique avec AGEL et d'accompagner l'entreprise dans son ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Inde, avec un objectif de 45 GW (gigawatts) de capacité d'énergies renouvelables d'ici 2030 », a précisé le groupe pétrolier français.

« TotalEnergies développe activement, notamment à travers AGEL, sa présence sur le marché indien des énergies renouvelables, un marché très intéressant à la fois par sa taille et sa croissance, mais aussi par le développement récent d'un marché libéralisé », a également commenté son PDG Patrick Pouyanné dans le communiqué. Et d'ajouter, lui aussi, que cette opération « nous permettra d'accélérer avec un accès direct à un large portefeuille d'actifs, mais aussi de contribuer à ce qu'AGEL devienne le leader indien des énergies renouvelables ».

Gautam Adani s'est de son côté dit ravi de « renforcer notre partenariat à long terme avec TotalEnergies à travers AGEL ».

Accusations de « manipulation » et de « fraude comptable »

L'investissement annoncé, ce mercredi par TotalEnergies, illustre la confiance maintenue du groupe français huit mois après le scandale qui avait éclaté suite à la publication le 24 janvier dernier d'un rapport de Hindenburg Research faisant état de « manipulation éhontée des actions » et de « fraude comptable sur plusieurs décennies » au sein du conglomérat détenu par le magnat indien, Gautam. Le groupe avait alors dénoncé, dans un communiqué de 413 pages, une attaque « malveillante » contre sa réputation. Sans pour autant empêcher ces révélations de provoquer de grosses pertes en Bourse et l'annulation d'une offre publique de suivi. Il avait alors perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur et n'a depuis récupéré qu'une partie de cette capitalisation.

Lire aussiTotalEnergies juge « limitée » son exposition au scandale qui touche le conglomérat indien Adani

Ce n'est d'ailleurs pas le premier rapprochement entre le pétrolier et le conglomérat. TotalEnergies détient 50% des deux coentreprises Adani Total Private Limited (ATPL) et AGEL23, mais aussi 37,4% de Adani Total Gas Limited (ATGL) et 19,75% de AGEL. Le groupe français a une exposition totale de 3,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022 - équivalente à 2,4% de ses capitaux employés.

(Avec AFP)