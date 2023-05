Gaz : TotalEnergies conclut un accord d'un milliard de dollars avec l'émirati ADNOC

Valable trois ans, cet accord pèse entre 1 et 1,2 milliard de dollars. L'accord a été signé avec TotalEnergies Gas et la filiale compagnie gazière émiratie ADNOC Gas, Power Limited. Il doit permettre d'approvisionner le marché en gaz naturel liquéfié (GNL), alors que les pays européens cherchent à diversifier leurs fournisseurs d'énergie. En juillet 2022, un accord entre la multinationale et ADNOC avait été signé afin de coopérer dans le secteur des approvisionnements en énergie.