Les touristes Américains à nouveau bienvenus en Europe, s'ils sont vaccinés

Pointant les "énormes progrès" de la vaccination outre-Atlantique, et rappelant que l'Agence européenne des médicaments a approuvé les trois vaccins en cours d'utilisation aux États-Unis (Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson), la présidente de la Commission européenne a affirmé, dans l'interview qu'elle a donnée au "New York TImes", que "les 27 États-membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l'EMA."