Climat : enfin de bonnes nouvelles !

La 25e conférence de l'ONU sur le climat se tiendra finalement à Madrid du 2 au 13 décembre prochains, quatre ans après la signature par 195 pays et l'UE de l'Accord de Paris. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme, soulignant l'écart entre la réalité des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont la courbe a continué d'augmenter l'an dernier, et les objectifs inscrits lors de la COP21 : pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° C (ou 2° C) par rapport à l'ère pré-industrielle, l'humanité aurait dû infléchir ses émissions de GES avant 2020 pour ensuite atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est-à-dire une balance égale entre ce qui sera émis et ce qui sera absorbé par la nature, qu'il s'agisse des forêts, des sols ou des océans.

Le temps presse

L'ONU confirme ce que nous disent les scientifiques du Giec : à force de procrastiner, le temps presse. Pire, l'horloge climatique accélère. Pourtant, paradoxalement, les prises de position d'un Trump aux États-Unis ou d'un Bolsonaro au Brésil, par leur outrance, jouent les...