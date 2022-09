Les avantages des véhicules électriques sont remis profondément en question

Les voitures électriques sont conçues sur l'idée qu'elles sont plus durables sur le plan environnemental et moins chères au kilomètre que les voitures à carburant fossile ou hybrides. Ces deux avantages sont remis actuellement en question, le coût initial des voitures électriques étant devenu beaucoup plus élevé.

Il n'est pas évident, aujourd'hui, de savoir quel type de voiture est le plus rentable. La fluctuation des prix des carburants fossiles par rapport à l'électricité rend l'avantage économique des voitures électriques encore plus flou.

Il est important également de noter que d'autres problèmes pourraient s'ajouter à celui du prix de l'électricité. On craint notamment de futures pénuries de matériaux pour les batteries des véhicules électriques - il pourrait prochainement ne pas y avoir assez de lithium pour tous les fabricants. La pénurie de lithium, de cobalt et de nickel se fait déjà sentir, alors que la fabrication de voitures électriques est seulement dans sa phase de démarrage.

Des entreprises comme Tesla et Volkswagen envisagent déjà de se lancer en amont, non seulement dans la fabrication de batteries, mais aussi dans l'exploitation minière. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y ait dix ou vingt fois plus de nouvelles voitures électriques dans les années à venir.

La crise actuelle n'a pas remis en cause la mobilité individuelle, qui est trop profondément ancrée. Au contraire, il y a à nouveau de la place pour les voitures à combustible fossile et les voitures hybrides, et de plus en plus pour l'hydrogène. Jusqu'à présent, seul Toyota dispose d'un véhicule grand public alimenté par de l'hydrogène. Peut-être cela va-t-il changer ? Les constructeurs automobiles se protégeant contre un avenir de plus en plus incertain.