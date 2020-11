L'Ile-de-France multiplie les aides à l'industrie... au risque de la confusion

Lancement d'une société d'économie mixte Ile-de-France Investissements et territoires, appel à projets "Relance industrie", programme "Investir pour l'avenir"... Depuis le début de la crise sanitaire et même avant, outre des prêts et des subventions, le conseil régional d'Ile-de-France multiplie les dispositifs de soutien ainsi que les clins d'œil aux industriels français et étrangers.

"Ne pas retomber dans un Europacity bis"

Dernier en date: le programme "Investir pour l'avenir - 26 sites clés-en-main prêts à accueillir des projets industriels en Ile-de-France" présenté ce 26 novembre par Choose Paris Region, l'agence d'attractivité de la région Ile-de-France. Il s'agit de 7 terrains avec du bâti neuf ou à réhabiliter et de 19 autres terrains vierges de toute implantation où les industriels ont la possibilité d'avoir un site opérationnel en moins de deux ans. Les fonciers sont préservés de tout recours, étant des terres apportées par l'Etat situées sur des opérations d'intérêt national. "Nous avons mis autour d'une même table tous les acteurs, du...