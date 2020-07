Iris Ohyama veut produire dès octobre 80 millions de masques mensuels

LA TRIBUNE : Pourquoi avez-vous décidé de vous implanter en Île-de-France dès juin 2019 ?

SOPHIE VANDOME, responsable des ressources humaines d'Iris Ohyama France: Après avoir ouvert une usine aux Pays-Bas à Tilburg il y a vingt-et-un ans, nous avons souhaité développer nos activités de production et de logistique en Europe. Une grande partie de notre clientèle et de notre marché étant en France, le choix s'est porté sur la région parisienne.

C'est ainsi que nous sommes arrivés à Lieusaint en Seine-et-Marne sur le site de l'établissement public d'aménagement EPA Sénart, à proximité de la capitale, un territoire logistique assez riche et avec un emplacement géographique bien...