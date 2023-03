230 milliards de dollars, l’investissement pharaonique de la Corée du Sud dans les semi-conducteurs

Alors que les États-Unis et la Chine se livrent une féroce bataille pour contrôler le marché des semi-conducteurs, la Corée du Sud veut assurer son indépendance. Ainsi, le pays a annoncé ce mercredi 15 mars « construire le plus grand centre de semi-conducteurs au monde (...) grâce à des investissements privés massifs d'une valeur de 300.000 milliards de wons », a déclaré le président Yoon Suk Yeol, lors d'une réunion de politique économique.

Le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré que le projet devrait être achevé d'ici 2042. « La rapidité est importante. Le gouvernement fera de son mieux pour réaliser le projet », a ajouté le président, selon une retranscription fournie par ses services.

Le géant coréen Samsung Electronics a pour sa part déclaré dans un communiqué envoyé à l'AFP prévoir d'investir 300.000 milliards de wons dans la zone de regroupement au cours des deux prochaines décennies.

La Corée joue la carte de la souveraineté

Séoul prévoit d'investir massivement dans six technologies clé, dont les puces, les écrans et les batteries. Autant de domaines dans lesquels les géants des technologies du pays sont déjà bien implantés. L'immense majorité des puces électroniques les plus avancées au monde sont en effet fabriquées par deux entreprises : la société coréenne Samsung et la Taïwanaise TSMC.

En mai 2022, Samsung avait d'ailleurs annoncé un plan d'investissement massif de 450.000 milliards de wons sur les cinq prochaines années. Objectif, devenir un leader dans des secteurs clés allant des semi-conducteurs aux produits biologiques. Sur cette somme quelque 360.000 milliards de won seront justement investis en Corée du Sud.

Une course mondiale

La sécurisation de l'approvisionnement en semi-conducteurs de haute technologie est devenue un enjeu crucial au niveau international. Ces composants électroniques sont indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées, mais aussi d'équipements militaires. Et plus globalement, de tout produit incluant de l'électronique. Ils font l'objet d'une pénurie depuis près de deux ans en raison de la forte reprise post-covid entraînant une demande supérieure à l'offre.

Les États-Unis et la Chine se sont engagés dans une féroce bataille pour le contrôle de ce marché. En octobre dernier, Washington a ainsi annoncé l'instauration de nouveaux contrôles à l'exportation visant à limiter la capacité de Pékin à acheter et fabriquer des semi-conducteurs. Une décision qui a provoqué la colère de la puissance asiatique qui a déposé en décembre une procédure auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Coopération renforcée avec le Japon Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a salué mercredi, dans une interview à plusieurs médias dont l'AFP, la coopération croissante avec le Japon sur des questions allant de la Corée du Nord aux semi-conducteurs, déclarant qu'elle faisait partie d'un « nouveau chapitre » historique pour les deux pays. « La Corée et le Japon sont des nations clés dans des chaînes d'approvisionnement mondiales telles que la production de semi-conducteurs », a noté Yoon. « Une coopération économique plus forte entre la Corée et le Japon contribuera probablement grandement à stimuler les chaînes d'approvisionnement mondiales. » Yoon Suk Yeol se rendra à Tokyo jeudi, sa première visite depuis sa prise de fonctions en 2022.

(Avec AFP)