Semi-conducteurs : « Plus de 100 milliards d'investissements programmés sur le territoire européen », (Thierry Breton)

L'Europe n'abandonne pas sa quête d'autosuffisance sur les semi-conducteurs, véritables cerveaux de nos appareils connectés.

Au micro de RTL, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur a annoncé ce jeudi, que « c'est plus de 100 milliards d'investissements qui sont maintenant programmés sur le territoire européen ».

Un chiffre très important qui confirme la bonne mise en place de la « stratégie (du) Chips Act », qui vise à investir 43 milliards d'euros d'investissements publics pour porter la production de puces électroniques de l'Union européenne à 20% de la capacité mondiale d'ici 2030, contre 10% aujourd'hui. Ce plan ambitieux -similaire au plan américain de 52 milliards de dollars- prévoit notamment 12 milliards d'euros sur le volet recherche et près de 30 milliards d'euros de la part des États membres pour la construction notamment de trois à cinq très grandes usines (Mégafab).

Et le commissaire européen se montre confiant quant à sa bonne réalisation.

« Oui nous tiendrons notre objectif [d'atteindre 20% de la capacité mondiale, NDLR], on va peut-être même l'atteindre en avance », a-t-il assuré.

Retrouver une auto-suffisance face à la montée des tensions géopolitiques

Thierry Breton veut « avoir en capacité de production sur le territoire européen, les microprocesseurs dont nous avons besoin ». « On avait cette capacité il y a 30 ans, on l'a perdue progressivement au profit de l'Asie (...) pour ne produire plus que 9% de la capacité mondiale », regrette-t-il.

Un regard sur la mondialisation qui devient de plus en plus critique face aux tensions géopolitiques et économiques croissantes entre les Etats-Unis, la Chine et l'Europe.

« Nous sommes en compétition: nous sommes en compétition avec l'Asie », avec les Etats-Unis, « on ne peut plus vivre uniquement avec une sorte de naïveté en disant que, finalement, c'est le seul marché qui gagne », « il faut aussi accompagner ces investissements » qui « sont très lourds », a défendu le commissaire européen.

Une usine TSMC annoncée en Allemagne

Et les discours sont complétés d'annonces de constructions d'usines. « C'est aujourd'hui plus de 68 projets dans 19 pays qui vont nous permettre donc de retrouver notre compétitivité et aussi notre autonomie stratégique », a résumé l'ancien PDG du groupe Atos.

Dernière annonce en date, et non des moindres, celle mercredi de l'implantation de la première usine européenne du géant taïwanais des puces électroniques TSMC à Dresde, dans l'est de l'Allemagne. Le fabricant prévoit d'investir une dizaine de milliards d'euros dans la région, déjà place forte de l'industrie des semi-conducteurs en Europe. L'Etat allemand devrait de son côté investir cinq milliards d'euros de subventions, à travers le fonds fédéral pour le climat et la transformation. TSMC, qui a un quasi-monopole sur les semi-conducteurs de pointe, cherche à s'internationaliser par crainte d'une invasion de Taïwan par la Chine.

(Avec AFP)