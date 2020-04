Organiser des obsèques pendant le confinement : les pompes funèbres en ligne sur le front

Il a fallu composer avec les moyens du bord. La France est plongée dans une période inédite de confinement depuis la mi-mars en raison de l'épidémie du coronavirus. Les restrictions de mobilité se sont tristement répercutées sur le déroulement des obsèques, alors que le Covid-19 a causé la mort d'au moins 17.920 personnes dans l'Hexagone depuis le début de la crise.

Dans le sillage des solutions de télémédecine, qui ont prouvé leur pertinence en ces temps de confinement, les plateformes de services funéraires en ligne se sont mobilisées pour épauler les familles en deuil. "En raison du confinement, le premier réflexe des personnes ayant perdu un proche est de se renseigner sur la Toile", explique Lambert Ravasi, directeur général de Reposeo, plateforme d'organisation d'obsèques en ligne, comptant 6 salariés. "Réaliser un accompagnement en ligne, sans boutique, nous permet également de couvrir une zone géographique très large", complète Philippe Meyralbe, fondateur et Pdg de la startup AdVitam, lancée en 2016.

"Les familles ont donc pu nous solliciter sans avoir à sortir de chez elle. Pour répondre à l'urgence de la situation, nous avons doublé nos effectifs de conseillers d'astreinte pour les soirées et les week-end afin d'être joignables 7 jours sur 7, de 8 heures à 23 heures", détaille le fondateur d'AdVitam.

Des actes dématérialisés

De nombreuses restrictions spécifiques ont été mises en place concernant les décès directement liés au Covid-19, ou suspectés de l'être. La mise en bière par exemple doit être immédiate dans les heures qui suivent le décès, contre quelques jours traditionnellement.

C'est pourquoi certains actes administratifs ont été dématérialisés, comme l'autorisation de fermeture de cercueil et d'inhumation.Traditionnellement, il convient de se rendre physiquement dans les mairies. "La dématérialisation de ces actes a été fondamentale. Il serait impossible sinon de tenir la réactivité à laquelle nous sommes soumis pour les mises en bière immédiates. Les mairies se sont donc organisées pour avoir des permanences toute la semaine", détaille Philippe Meyralbe.

L'urgence et les restrictions imposées ne sont pas sans conséquence pour le recueillement des familles. "Cela est extrêmement difficile pour les familles. La mise en bière leur est interdite, à l'exception d'un ou deux proches seulement. Ces derniers doivent être équipés du matériel nécessaire : masques, lunettes de protection... Et ils peuvent à peine entrevoir le corps. Dans ces conditions, le recueillement est très compliqué", souligne Lambert Ravasi.

Retransmission vidéo d'obsèques en direct

A l'exception des crématoriums, qui ont fermé leurs portes aux familles, l'organisation de cérémonies funéraires demeure possible. Mais celles-ci se font dans la plus stricte intimité dans une limite de 20 proches maximum.

"Dès que le confinement a été décrété, il a été très dur pour les personnes ayant perdu un proche de pouvoir se recueillir. Les rites religieux sont extrêmement réduits, les proches doivent se tenir éloignés les uns des autres lors des obsèques, il est impossible de toucher le cercueil..." illustre le fondateur de Reposeo.

Pour accompagner les familles en deuil, la jeune pousse AdVitam a développé en interne "en quelques jours" un service permettant la retransmission vidéo en direct des obsèques. Aucun enregistrement des cérémonies funéraires n'est réalisé.

"Nous avons lancé le service de retransmission vidéo en direct sans savoir s'il serait réellement utilisé, affirme le fondateur d'AdVitam. Nous nous sommes rapidement aperçu qu'il y avait une vraie demande. Par exemple, une seule et même cérémonie a rassemblé en ligne plus de 500 personnes connectées."

AdVitam propose ce service gratuitement à toutes les familles qui font appel à sa plateforme, mais également toutes les familles en deuil et à l'ensemble des professionnels du funéraire et édifices religieux. "Il suffit d'être équipé d'un smartphone pouvant filmer, en étant connecté à la 4G ou à un réseau WiFi. Nous envoyons ensuite deux liens par e-mail ou SMS aux familles ou aux entreprises de pompes funèbres : le premier est utilisé pour filmer, le second permet de visionner en direct les obsèques", explique Philippe Meyralbe.

D'autres services en ligne, comme Une Rose Blanche, permettent de rassembler des souvenirs entre proches. Lancé en 2017, le site propose de créer en ligne et d'éditer un livre dédié à la mémoire d'un défunt en compilant photos et anecdotes de la part de ses proches. Depuis le début de l'épidémie, l'entreprise propose gratuitement son service de recueil de photos et de témoignages.