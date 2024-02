Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année dans les Hauts-de-France

Quelles sont les meilleures innovations de la French Tech en 2024 ? Pour le découvrir, La Tribune réunit les meilleurs experts et parcourt la France à la recherche des startups qui répondront aux grands défis économiques, sociétaux et climatiques de la décennie à venir.

À la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires, un portrait dans La Tribune, la possibilité de passer sur BFM Business, un an d'abonnement à France Digitale, un accès gratuit au France Digitale Day, et le prestige d'un prix national soutenu par l'ensemble de l'écosystème tech, qui a découvert depuis 12 ans de nombreuses pépites devenues des champions à l'image de Doctolib, Dataiku, Exotec, Leetchi ou ManoMano, entre autres.

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi vendredi 16 février à Lille son tour de France des innovations de demain. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 27 startups de la région Hauts-de-France sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et Euratechnologies, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes, Paris et Strasbourg. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix - un par catégorie -, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Rita Hadjioui, la cofondatrice et CEO de 29 ans de Behav. Cette pépite de Douai crée une alternative écoresponsable au cuir pour l'industrie textile, à base de cactus issus de l'agriculture marocaine. Ce nouveau matériau à faible impact environnemental et à fort impact social est aussi 15 fois moins cher que le moins cher des textiles alternatifs, et est vendu directement aux marques sous la forme de rouleaux pour fabriquer des articles de maroquinerie et des chaussures. À moyen et long terme, la startup prévoit d'élargir son champ d'action aux secteurs de l'automobile et de l'ameublement.

Dans la catégorie Industrie, la gagnante est Margot Correard, la cofondatrice et CEO de 38 ans de DiagRams Technologies. Cette deeptech lilloise issue de l'Inria apporte une rupture technologique en data science industrielle. Son logiciel analyse des données que personne n'exploite aujourd'hui, à savoir les données de process nativement présentes dans les machines de production, le tout sans avoir besoin de rajouter de capteurs, ce qui permet de mesurer l'usure réelle des machines et d'adapter la maintenance prédictive.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Cosimo Prete, le fondateur et CEO de 45 ans de Crime Science Technology. Cette deeptech lilloise développe des technologies capables d'identifier les individus et protéger les documents d'identité et les billets de banque contre la fraude et les trafics. Ses clients sont des services de police tels que le F.B.I, des puissances étrangères comme l'Allemagne, la Lettonie, le Portugal, l'Australie, le Mexique ou encore la Mongolie, et des leaders de la cybersécurité tels que Thales.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le gagnant est Jean-Baptiste Sagot, le CEO et cofondateur de 41 ans de TaleMe. Son application mobile permet aux parents de créer, avec l'aide de leurs enfants et d'une intelligence artificielle générative, des histoires personnalisées et illustrées en choisissant parmi une gamme étendue de thèmes. TaleMe se distingue par son intégration pionnière de l'intelligence artificielle générative, qui analyse les préférences et les interactions des utilisateurs pour proposer des thèmes, des personnages et des intrigues développés avec des auteurs et psychologues de l'enfance, et qui résonnent avec les valeurs et les centres d'intérêt de chaque famille.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Vanessa Lesobre, la cofondatrice et CEO de 48 ans de Happlyz Medical. Cette startup basée dans l'Oise développe Lorio, un dispositif médical sous la forme d'une flûte connectée à des jeux vidéo sur mobile. Destinée aux insuffisants respiratoires comme les patients atteints de mucoviscidose ou de bronchite chronique, soit potentiellement 400 millions de personnes dans le monde, cette solution brevetée et unique leur permet de réaliser leur rééducation respiratoire de manière simple, ludique, efficace et en ambulatoire.

Et enfin, dans la catégorie Start, la gagnante est Jeimila Donty, la fondatrice de 42 ans de Koraï. Cette pépite lilloise permet aux entreprises de s'engager dans la restauration et la protection des écosystèmes marins des côtes africaines en finançant la replantation de coraux et de mangroves autour des côtes de Madagascar pour commencer, et partout dans le monde ensuite, dans le cadre de leur politique RSE et pour répondre à leurs obligations environnementales. Koraï crée un écosystème vertueux autour d'elle via la création de filiales locales pour replanter les coraux, et vise 10.000 coraux remis en mer en 2024.

