Twitter veut proposer des services payants pour réduire sa dépendance à la pub

(Crédits : STEPHEN LAM)

Le réseau social a présenté jeudi "Super Follows", une nouvelle fonctionnalité permettant aux créateurs de contenus d'être directement rémunérés par les internautes via des abonnements ou un système de pourboires. D'ici 2023, le groupe espère ainsi doubler son chiffre d'affaires annuel à 7,5 milliards de dollars et atteindre 315 millions d'utilisateurs, contre 192 actuellement.