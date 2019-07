Régulation : technologie, je t'aime, moi non plus

C'est un grand paradoxe, souligné par toutes les études. Les Français utilisent massivement la technologie et deux tiers pensent qu'elle leur facilite la vie, d'après le rapport Trust in Technology de la banque HSBC. Mais seulement 41 % d'entre eux pensent qu'elle rend le monde meilleur. Les cabinets de conseil ne cessent d'alerter sur l'augmentation de la défiance envers les technologies, accusées de prendre de plus en plus le pouvoir sur nos vies. Assistants vocaux qui nous écoutent, fake news et deepfakes (fausses vidéos virales) qui cherchent à nous manipuler, intelligence artificielle qui automatise jusqu'aux professions intellectuelles, reconnaissance faciale pour la surveillance... La société devient-elle petit à petit un épisode de la série Black Mirror ?

« Les technologies ont toujours suscité de la crainte depuis l'arrivée du chemin de fer. Une partie de cette peur est irrationnelle », relativise Eric Salobir, prêtre et président d'Optic Technology, un cercle de réflexion créé en 2012 par l'ordre des dominicains pour débattre de l'impact des technologies. Mais l'homme de foi estime que la vitesse des évolutions technologiques change la donne. « La crainte d'être...