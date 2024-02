5G : les opérateurs campent sur leurs stratégies de déploiement

L'année 2024 sera peut-être celle du grand décollage de la 5G en France. Dans l'Hexagone, cette nouvelle génération de communication mobile a déjà séduit plus de 10 millions de clients, essentiellement dans les grands centres urbains et les villes moyennes. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ne proposent, toutefois, pas le même service. Il existe, en effet, des stratégies de déploiement de cette technologie très différentes selon les opérateurs.

Free dispose, et de loin, du plus grand nombre de sites 5G dans l'Hexagone. D'après l'Agence nationale des fréquences (ANFR), l'opérateur de Xavier Niel compte 23.360 sites 5G autorisés. Il se situe loin devant Bouygues Telecom (16.685 sites), SFR (14.733 sites) et Orange (12.088 sites). Mais le réseau 5G de Free a une particularité : il recourt largement à des fréquences basses, dans la bande des 700 MHz, pour apporter son service mobile. Or, ces fréquences ont la particularité de porter loin, mais d'offrir des débits moins importants. Autrement dit : Free privilégie, dans sa stratégie de déploiement, la couverture du territoire à la vitesse de connexion à Internet. Aujourd'hui, l'opérateur affirme, ainsi, couvrir 94% de la population.

Orange mise sur une moindre couverture mais des débits élevés

A l'opposé, Orange, lui, ne recourt qu'à ses fréquences hautes, dans la bande des 3,5 GHz, pour son réseau 5G. Avec 11.970 sites 5G autorisés utilisant ce spectre, il devance ici ses concurrents SFR (10.738 sites), Bouygues Telecom (10.649 sites) et Free (7.370 sites). Ces fréquences portent moins loin, mais offrent les débits les plus élevés.

En parallèle, SFR et Bouygues Telecom ont, de leur côté, opté pour une stratégie intermédiaire. Leurs sites 5G utilisent deux types de fréquences : des fréquences moyennes, dans la bande des 2.100 MHz, et des fréquences hautes, dans la bande des 3,5 GHz.

L'arrivée d'une 5G améliorée cette année

Ces différentes stratégies pourraient, à terme, bousculer les positions des opérateurs, surtout si certaines innovations de rupture émergent, et justifient davantage qu'aujourd'hui le passage à la 5G. L'arrivée, d'ailleurs, d'une 5G améliorée, dite « standalone », cette année dans l'Hexagone pourra, possiblement, faire office de catalyseur. Cette 5G offre en effet de plus gros débits, avec une latence (la vitesse de connexion au réseau) très réduite, et la capacité de connecter de nombreux objets. En parallèle, les opérateurs misent gros sur le déploiement de la 5G dans l'industrie pour doper leur chiffre d'affaires. Mais la France a, à ce niveau, encore du retard vis-à-vis de la Chine ou des Etats-Unis.

Lire aussi : La 5G, une technologie cruciale pour la réindustrialisation de la France