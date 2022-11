Contribution des Gafa aux télécoms : les collectivités veulent leur part du gâteau

Alors que l’Europe réfléchit à un mécanisme visant à faire contribuer les géants américains du Net au financement du déploiement de la fibre ou de la 5G, les collectivités françaises estiment qu’une partie de cette manne doit leur revenir. Et pour cause, elle pourrait atteindre 20 milliards d'euros par an, dont deux milliards pour la France.