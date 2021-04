Fibre optique : Orange part à l'assaut des campagnes polonaises

Orange appuie sur le champignon en Pologne. Le numéro un français des télécoms, qui opère dans ce pays via sa filiale Orange Polska, a annoncé ce lundi la création d'une co-entreprise avec le puissant fonds néerlandais APG. Baptisée Swiatlowod Inwestycje, cette structure doit permettre à Orange d'accélérer le déploiement de la fibre dans les campagnes, « dans les zones où l'accès aux infrastructures à très haut débit est limité ou inexistant », précise l'opérateur dans un communiqué. Swiatlowod Inwestycje a vocation à gérer 2,4 millions de lignes fibre, dont 1,7 seront déployées progressivement dans les cinq prochaines années.

Orange et APG possèderont chacun 50% de cette « FiberCo » (pour Fiber Company). Orange Polska, qui revendique 5 millions de lignes fibre (4 millions en propre et 1 million en location auprès d'autres opérateurs) a déjà doté Swiatlowod Inwestycje de 700.000 lignes. APG, de son côté, lui versera près de 1,4 milliards de zlotys (303 millions d'euros). 65% de cette enveloppe sera débloquée au closing de l'opération. Le reste sera versé entre 2022 et 2026 « selon l'avancée des déploiements », précise Orange. Swiatlowod Inwestycje est ainsi valorisé 2,75 milliards de zlotys (près de 605 millions d'euros). L'opération permettra à Orange de partager les coûts de déploiement de la fibre dans les zones rurales et peu peuplées. Ces territoires ne sont généralement pas la priorité des opérateurs télécoms, qui privilégient la couverture des villes et zones très denses, beaucoup plus rentables.

« Ces projets soulignent la valeur de nos réseaux »

En investissant « dans les zones du territoire où l'accès à Internet demeure problématique », indique Marie-Noëlle Jégo-Lavaissière, la directrice générale adjointe des activités européennes d'Orange en dehors de la France, l'opérateur souhaite bien sûr étoffer son parc de clients fibre. En Pologne comme en France, bénéficier d'un accès Internet à très débit devient progressivement, pour de nombreux foyers, une nécessité. Mais pour « maximiser les revenus disponibles », souligne la dirigeante, Orange donnera la possibilité à la concurrence d'accéder à ces infrastructures via une offre de gros. L'objectif est, en clair, de s'assurer que le réseau sera bien rempli.

L'autre objectif recherché par Orange est, tout simplement, de démontrer que ses réseaux ont de la valeur. C'est la raison pour laquelle l'opérateur historique a créé, au mois de janvier, une « FiberCo » en France avec plusieurs investisseurs. Cette structure, appelée Orange Concessions et valorisée 2,7 milliards d'euros, a aussi vocation à développer la fibre dans les campagnes. Un mois plus tard, le géant français des télécoms lançait TOTEM, une « TowerCo » (Tower Company) pour exploiter plusieurs milliers de pylônes de téléphonie mobile en France et en Espagne. « Ces projets soulignent clairement la valeur de nos réseaux, qui se sont révélés indispensables dans le contexte actuel, marqué par la pandémie de Covid-19 », insiste Ramon Fernandez, le directeur général délégué d'Orange en charge des finances. En accolant un prix à ses infrastructures, l'opérateur espère notamment retrouver du crédit aux yeux des investisseurs, alors que le titre est malmené depuis des mois en Bourse. Cette situation n'est pas spécifique à Orange. La plupart des grands opérateurs du Vieux Continent n'ont guère les faveurs des marchés. Les analystes ne sont pas tendre avec les télécoms européennes. Ultra-concurrentiel, le secteur continue de pratiquer des prix bas, tandis que les investissements dans la fibre, la 4G et la 5G n'ont jamais été aussi élevés...

Compétition féroce

Avec sa FiberCo polonaise, Orange envoie aussi un signal fort à la concurrence, indiquant qu'il ne compte rien lâcher sur le juteux marché de la fibre. Iliad, le groupe de Xavier Niel et maison-mère de Free, qui a racheté le leader du mobile Play fin 2020, sait donc à quoi s'en tenir. Celui-ci s'est lancé sur le marché de l'Internet fixe au deuxième trimestre l'an dernier. L'opérateur de Xavier Niel, habitué à casser les prix pour faire son nid, compte se renforcer fortement dans ce domaine. Cette ambition constitue forcément une menace pour Orange Polska et ses parts de marché. La compétition s'annonce, sous ce prisme, particulièrement féroce en Pologne.