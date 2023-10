Les opérateurs télécoms européens remettent la pression sur Bruxelles pour faire payer les Gafa

Il faut battre le fer quand il est chaud. Tandis que la Commission européenne semble, a priori, favorable à faire participer les Gafa aux investissements dans les réseaux télécoms, les opérateurs ne relâchent pas la pression. Tel est l'objectif de la missive, envoyée lundi 3 octobre par l'Etno, le lobby européen des télécoms, à Bruxelles. Au total, ce sont pas moins de 20 dirigeants de grands opérateurs qui ont signé cette lettre. On y retrouve les patrons de Deutsche Telekom, de BT, d'Altice Portugal, de Telecom Italia ou encore de Vodafone. Côté français, Christel Heydemann, la patronne d'Orange, et Benoît Torloting, celui de Bouygues Telecom, figurent parmi les signataires.

Leurs griefs ? Alors que Bruxelles appelle à mettre les bouchées doubles dans le déploiement de la fibre, la 4G et la 5G, pour permettre aux entreprises et aux particuliers de profiter partout des services numériques, les opérateurs estiment qu'ils n'en ont pas les moyens.

« L'Union européenne estime qu'au moins 174 milliards d'euros d'investissements supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de connectivité fixés, affirment-ils. Actuellement, le secteur des télécommunications n'est pas suffisamment robuste pour répondre à cette demande, de nombreux opérateurs peinant à couvrir leurs coûts en capital. »

Bras de fer

Les opérateurs considèrent en particulier que les Gafa, dont les services sont toujours plus gourmands en bande passante, les obligent à investir toujours plus dans leurs réseaux. Il serait donc normal, à leurs yeux, que ces mastodontes - comme Facebook, Amazon, Netflix ou Google - contribuent au financement des infrastructures. C'est précisément ce qu'Orange, Deutsche Telekom, Telefonica ou Vodafone réclament. « Nous, opérateurs de télécommunications européens, appelons les décideurs politiques de l'UE à garantir une contribution équitable de la part des entreprises qui bénéficient le plus de l'infrastructure que nous construisons et exploitons », insistent-ils. D'après les opérateurs, ce « mécanisme » devra « avoir un champ d'application bien défini et ciblé pour ne s'adresser qu'aux plus grands générateurs de trafic ».

Ce n'est pas la première fois que les opérateurs télécoms appellent Bruxelles à faire payer les Gafa. Ils ont multiplié les demandes en ce sens ces dernières années. Ce travail s'est avéré payant. Depuis l'an dernier, la Commission européenne semble s'être rangée de leur côté. « Il est temps de réorganiser la juste rémunération des réseaux, a notamment déclaré Thierry Breton, le commissaire français en charge du marché intérieur. C'est désormais l'un des principaux chantiers de notre espace numérique. » Reste qu'en face, les Gafa ont sonné la riposte, et pèsent de tout leur poids pour éviter qu'on leur fasse les poches. Difficile, aujourd'hui, de savoir qui remportera ce bras de fer.