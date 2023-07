Orange : un bénéfice net plombé de 25% par la réforme des retraites

En publiant ses résultats du premier semestre, le géant français des télécoms s'affiche confiant. « L'accélération de la croissance des revenus et de l'EBITDAaL conforte l'atteinte des objectifs annuels 2023 », indique Orange dans un communiqué publié ce mercredi 26 juillet.

Le chiffre d'affaires du groupe Orange a progressé de +2% sur les six premiers mois de l'année 2023, pour un total de 21,545 milliards d'euros. Et l'excédent brut d'exploitation après loyers (EBITDAal), principal indicateur de rentabilité du groupe, est quasi stable (+0,8% à base comparable), pour atteindre 5,895 milliards d'euros.

« La croissance de l'EBITDAaL démontre la capacité du Groupe à réduire la pression inflationniste grâce à sa stratégie valeur et à une stricte discipline sur les coûts », estime le groupe.

Un bénéfice net en fort recul de -25,8%

Reste néanmoins une ombre au tableau : la baisse de 378 millions d'euros en données historiques du bénéfice net par rapport au premier semestre 2022. Il s'établit ainsi à 1 088 millions d'euros, en recul de -25,8%.

Cela s'explique principalement par la chute du résultat d'exploitation (-11,2%), en raison notamment de la « comptabilisation d'un complément de provision lié aux dispositifs Temps Partiel Séniors (TPS) de 257 millions d'euros pour prendre en compte la réforme des retraites promulguée en avril 2023 en France », a indiqué Orange.

Suite à la publication de ces résultats, Orange a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Et notamment celui de « légère croissance » de l'EBITDAal, présenté lors de l'annonce du plan stratégique en février. Pour 2023, le groupe confirme également l'objectif d'un cash-flow (flux de trésorerie) organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.

Une croissance toujours portée par la zone Afrique et Moyen-Orient

Avec une croissance de 10,5% sur un an, la zone Afrique et Moyen-Orient est toujours le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires du groupe. En France, son principal marché, les revenus reculent de 1,5% au premier semestre, plombé par la chute des services aux opérateurs (-7,9%) malgré la croissance du chiffre d'affaires des services de détail (+1,3%).

En Europe, où Orange est présent dans sept pays, les ventes ont bondi de 3,3% au premier semestre, tirées par les services de détail. Le chiffre d'affaires de l'Espagne confirme sur le deuxième trimestre son retour à la croissance (+2,1%), alors que l'opérateur français espère finaliser au second semestre son projet de fusion de sa filiale espagnole avec MasMovil. Un rapprochement qui risquerait d'avoir des effets négatifs « considérables » pour la concurrence, entraînant notamment de possibles « hausses de prix substantielles », d'après la Commission européenne.

Plan de départs volontaires sur la partie business

L'excédent brut d'exploitation après loyers (EBITDAal) de la branche dédiée aux entreprises (Orange Business) se replie de -16,7%, alors que la direction d'Orange envisage la suppression d'environ 670 postes au sein de ses activités historiques en France.

Orange Business veut proposer une rupture conventionnelle collective, qui nécessite d'obtenir un accord majoritaire avec les organisations syndicales. Ce plan de départs volontaires « ne devrait améliorer significativement l'EBITDAal qu'à partir de 2024 », a prévenu Orange mercredi.

Cette branche de l'opérateur qui sert les entreprises souffre énormément dans le sillage d'un profond changement des usages, avec une dégringolade de la fourniture de téléphonie fixe et de réseaux privés. Comme Orange l'avait annoncé en février, elle fera l'objet d'une profonde restructuration, et d'un « important » plan de réduction des coûts, avec l'objectif d'un retour à la croissance et à la rentabilité « au plus tard en 2025 ».

