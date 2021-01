Le PDG d'Orange déplore « un vrai problème avec le prix du dégroupage »

Stéphane Richard a présenté ce jeudi ses vœux à la presse lors d'une conférence sur le site du futur siège d'Orange à Issy-les Moulineaux. Le PDG du leader français des télécoms a suivi avec attention les piques de nombreux maires, qui tirent à boulet rouge depuis plusieurs semaines sur la qualité de service du réseau cuivre. Aux dires des élus locaux et de plusieurs parlementaires, celui-ci s'est largement dégradé. Des problèmes et dysfonctionnements privent ainsi, déplorent-ils, leurs administrés de téléphone et d'ADSL pendant parfois de longues semaines. La grogne est telle que 215 élus ruraux se sont fendus, mi-décembre, d'une tribune au vitriol dans le JDD, accusant l'opérateur historique de délaisser ce réseau dont il a la charge. Il y a deux semaines, le gouvernement s'est emparé du sujet : Cédric O, le ministre en charge des télécoms, a confié à la députée LREM Célia de Lavergne une « mission flash » pour préciser ces dysfonctionnements et faire des propositions à l'exécutif.