Axa investit gros dans une Assurtech américaine

Le géant français de l'assurance Axa passe la vitesse supérieure en matière d'investissement dans les startups, essentiellement celles qui réinventent le secteur par la technologie, les Insurtech ou Assurtech en français. Son fonds de capital-risque Axa Strategic Ventures, lancé en février 2015 pour succéder à son fonds d'amorçage Axa Seed Factory, et doté de 230 millions d'euros, annonce ce mercredi son premier investissement de « croissance » : il est l'investisseur principal d'un tour de table de 20 millions de dollars (une « série B ») au capital de l'entreprise californienne One Inc.

C'est son plus gros ticket, après avoir réalisé 24 opérations « early-stage » (quelques centaines de milliers à quelques millions d'euros) pour un total d'environ 25 millions d'euros, dans des startups aussi variées que Blockstream, dans la Blockchain, le robo-advisor FundShop, la plateforme pour la vente de véhicules Autolina.

Une technologie « unique »

Fondée en 2005, One Inc. emploie 180 personnes et conçoit toute une panoplie de logiciels en mode cloud, accessibles à distance, pour les assureurs, allant de l'administration des polices, à la facturation, la notation, la gestion de la relation client, le stockage de données, la signature électronique, etc.

« One Inc. enregistre une croissance phénoménale : ces trois dernières années, le chiffre d'affaires a triplé chaque année et sa base de clients a presque quadruplé », indique la société, sans préciser les montants.

Chez Axa Strategic Ventures, on s'enthousiasme :

« C'est une techno Saas [software as a service, logiciel à la demande, tarifé à l'usage, nldr] unique sur son marché pour ce type d'outils. »

Le fonds d'Axa aura deux sièges au conseil d'administration de One Inc. Les deux autres investisseurs participant au tour de table sont le bras de capital-risque de l'assureur vie américain MassMutual, avec lequel Axa a déjà co-investi dans Policy Genius et Limelight Health, ainsi que le fonds d'investissement hong-kongais H&Q Asia Pacific (qui possède des participations dans Acer et Starbucks China par exemple), qui était déjà du premier tour de table de 16,7 millions de dollars de One Inc en 2014.

