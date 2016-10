Sept Américains sur dix ont moins de 1.000 $ d'épargne

Sollicités à longueur de journée par la publicité, dans un environnement facilitant le crédit pour toutes sortes d'achats, les Américains sont plus incités à consommer qu'à mettre de l'argent de côté. Une nouvelle enquête montre qu'ils se comportent plus que jamais en cigales: 69% des Américains déclarent avoir placé moins de 1.000 dollars sur leurs comptes d'épargne (ils étaient 62% il y a un an). Selon ce sondage du comparateur GoBankingRates relayé par USA Today, réalisé auprès d'un échantillon de plus de 7.000 personnes, ils sont même 34% à ne pas avoir un seul dollar de réserve en cas de coup dur. Ils ne sont que 15% à posséder plus de 10.000 dollars dans leur bas de laine.

[Sondage : combien d'argent avez-vous mis de côté sur votre compte d'épargne ? Crédit : GoBankingRates]

Manque de moyens et vie à crédit

Le manque de moyens est évidemment la première raison. Un peu plus de 43 millions d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté (13,5%), même si les derniers chiffres sont plutôt en amélioration.

Cette incapacité à épargner se retrouve cependant chez des personnes gagnant plus de 100.000 dollars par an : ils sont 44% à déclarer avoir moins de 1.000 dollars de côté. Ils sont même encore 29% chez les Américains aux revenus dépassant 150.000 dollars par an. Vivre à crédit, souvent au-dessus de ses moyens, reste un comportement bien ancré dans la culture des ménages américains. D'où peut-être l'émergence d'applications de coaching financier, sous forme de robot conversationnel par exemple, pour apprendre à mieux gérer son argent.

[Le niveau d'épargne par catégorie de revenus. Crédit : GoBankingRates]

Ce n'est pas nouveau, le taux d'épargne des ménages américains est traditionnellement bas : il se situait à 5,7% au mois d'août dernier selon le dernier indicateur mensuel de la Fed de St-Louis.

A titre de comparaison, en France, il avoisine les 15% et s'élevait à 14,5% en 2015 selon l'Insee. L'an dernier, un sondage avait révélé que 54% des Français mettaient de côté moins de 50 euros par mois.

Le site financier The Motley Fool, qui publie cet article sur le site de USA Today incrimine les moyens de paiements numériques qui rendraient les dépenses plus faciles et moins visibles qu'en cash. Le site GoBankingRates pointe du doigt l'influence des réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tête, qui inciteraient les plus jeunes à sortir davantage et consommer sans compter. Une nouvelle forme envahissante de pression "sociale" à la dépense.