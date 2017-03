La France lance une nouvelle modernisation du Rafale

Garder un temps d'avance... Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a décidé, lors du comité ministériel des investissements du 20 mars, d'autoriser le lancement des premiers travaux pour le développement du nouveau standard F4 de l'avion de combat Rafale. Ce standard, qui intègre le retour d'expérience des opérations, doit permettre "de renforcer les capacités du Rafale à évoluer seul ou en coalition", a expliqué le ministère de la Défense dans un communiqué publié mercredi.

«Le lancement du standard F4 est indispensable pour apporter à nos armées, à l'horizon 2025, un appareil aux performances accrues répondant à des réalités d'engagements de plus en plus exigeants", a fait valoir le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

"Les développements vont porter notamment sur des améliorations des modes de travail en réseau, sur l'évolution des capteurs et leur intégration", précise le ministère. Le standard F4 prévoit également la prise en compte des évolutions attendues des missiles, de la motorisation et l'intégration de nouvelles capacités. Les premiers avions entièrement équipés de ce standard devraient être mis en service dès 2025 et certaines fonctionnalités seront disponibles dès 2023.

"Ce nouveau standard s'inscrit dans la poursuite de l'évolution continue de l'avion qui constituera progressivement l'ensemble de la flotte de combat française pilotée", a fait observer le ministère.

La 5e tranche?

Le lancement d'une future tranche de Rafale devra être décidé dans la prochaine loi de programmation militaire (LPM) pour répondre aux besoins de l'armée de l'air. Ainsi, pour l'heure, il n'y a pas de décision sur la commande de la tranche 5. Combien de Rafale à commander? Une ou plusieurs commandes? Quand? Quel échéancier pour les livraisons? Tout reste à affiner. Même si des indicateurs très factuels vont permettre aux opérationnels et aux politiques de prendre une décision à l'horizon de 2019-2020. Outre bien sûr, la contrainte financière, la prochaine commande française de Rafale devra tenir compte du format de 225 avions de combat à l'horizon de 2030 défini par le livre blanc de la défense de 2013.

A ce jour, 180 Rafale ont été déjà commandés par Paris, dont 148 livrés à fin décembre 2016. Pour les prochaines années, Dassault Aviation doit livrer un Rafale à la France en 2017, puis trois en 2018. L'armée de l'air française, qui ne recevra aucun avion de combat en 2019 et 2020, attendra à partir de 2021 la livraison de 28 Rafale. Ce qui était prévu par l'actuelle loi de programmation militaire (LPM) en cas de contrats à l'exportation. Sur ces 148 appareils, cinq ont été perdus par l'armée (quatre Rafale Marine et un exemplaire de l'armée de l'air).

Quels paramètres?

La prochaine commande devra tenir compte d'une éventuelle nouvelle attrition (l'armée estime une perte d'un Rafale toutes les 10.000 heures de vol en principe). En outre, elle doit prendre en compte le retrait programmé des Mirage 2000 (notamment des Mirage 2000D) tout au long des années 2020 ainsi que celui des premiers Rafale mis en service au début des années 2000.

Le retrait du dernier avion de combat sorti des bureaux d'études de Dassault Aviation est désormais programmé à la fin des années 2020 en raison d'un vieillissement prématuré généré par les nombreuses utilisations en OPEX. De nombreux indices de fatigue avancée sont apparus ces derniers mois. Enfin, dernier paramètre, l'arrivée à l'horizon 2030-2035 de drones armés (UCAV) dans l'armée de l'air conditionnera également le nombre de Rafale commandés.

Toutes ces données permettront donc d'ajuster au mieux la ou les commande(s). Les prévisions initiales prévoyaient les premières livraisons de la tranche 5 en 2022. Mais le contrat indien (36 appareils) pourrait les repousser à 2024, estime-t-on au ministère de la Défense. D'ailleurs, les premiers contrats d'exportation signés avec l'Égypte et le Qatar ont déjà modifié le calendrier de livraison des Rafale.