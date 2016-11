Washington donne son feu vert à la vente de 106 Airbus en Iran

Ca y est. Airbus pourra finaliser la vente de 106 appareils avec Iran Air, presque conformément au pré-accord signé en janvier, lors de la visite à Paris du président iranien Hassan Rohani. Presque, car il manquerait 12 avions par rapport aux 118 sur lesquels s'était engagée la compagnie iranienne.

Feu vert préalable

Ce mardi, selon un proche du dossier cité par l'agence Reuters, le Trésor américain a donné son feu vert à Airbus pour la vente de 106 avions. Cette autorisation est indispensable pour finaliser le vente, car, même si Airbus est un groupe européen, les produits vendus à l'Iran équipés à plus de 10% de matériels américains doivent en effet recevoir le feu vert des Etats-Unis.

La décision du Trésor a été prise par l'administration Obama, laquelle avait négocié l'accord international conclu l'an dernier par Téhéran sur l'encadrement de son programme nucléaire, permettant la levée de certaines sanctions commerciales. Le successeur de Barack Obama, Donald Trump, a menacé de revenir sur cet accord, qui permet la vente d'avions civils à l'Iran. La semaine dernière, la Chambre des représentants américaine, où le Parti républicain est majoritaire, a approuvé un projet de loi qui, s'il entre en vigueur, empêchera le Trésor d'autoriser des banques à financer la vente d'avions civils à l'Iran.

Et les A380?

Le contrat portant désormais sur 106 avions et non plus sur 118, Iran Air commanderait donc 12 avions en moins que prévu. Le type d'avions que ne prendra pas la compagnie n'est pas précisé. Mais, il correspond exactement au nombre d'A380 qui figurait dans le pré-accord signé en janvier, et dont plusieurs signaux intervenus ces derniers mois indiquaient qu'ils ne seraient pas confirmés. En juin, une source iranienne, citée par Reuters, faisait état de l'incertitude qui régnait autour de ces 12 super jumbos. "Nous avions toujours dit qu'il s'agissait d'une option", indiquait alors cette source. Si l'A380 était bel et bien écarté de cette commande, ce serait évidemment une nouvelle mauvaise nouvelle pour ce programme en mal de commandes.

Pour rappel, en janvier, outre les 12 super jumbos, la commande iranienne portait sur 45 A320 dont 24 versions remotorisées NEO, mais surtout sur des avions long-courriers avec 45 A330 (dont 18 A330 NEO) et 16 A350-1000.

L'accord signé en début d'année, incluait également la formation des pilotes, la maintenance des avions et les activités de support. Un deuxième accord portait sur le support en matière de gestion du trafic aérien, mais aussi sur les opérations aériennes et aéroportuaires...., soit "un package complet de coopération dans le secteur de l'aviation civile".