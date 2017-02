Groupe Avril : Arnaud Rousseau succède à Xavier Beulin

Après le décès brutal de Xavier Beulin intervenu le 19 février, le groupe alimentaire Avril lui a trouvé un successeur. Le numéro un français des huiles de table sera désormais présidé par Arnaud Rousseau, a-t-il annoncé samedi 25 février.

Président de la FDSEA de Seine-et-Marne

Lui-même exploitant agricole en Seine-et-Marne, Arnaud Rousseau, 43 ans, est également administrateur du principal syndical agricole français, la FNSEA, que Xavier Beulin présidait aussi. Il est d'ailleurs président de la FDSEA de Seine-et-Marne et vice-président de la chambre d'agriculture du département.

Arnaud Rousseau était par ailleurs membre du Conseil d'administration du groupe Avril depuis 2005, en tant que représentant issu de la fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux (FOP). Il sera donc remplacé au sein de cette instance par Sébastien Windsor, 46 ans, diplômé de l'Ecole des Mines de Nancy, également exploitant agricole près de Rouen (Seine-Maritime) et président de la chambre d'agriculture du département depuis 2013.

Plus de 6 milliards d'euros de ventes

Le président de la FNSEA et du groupe Avril, Xavier Beulin, est décédé brutalement le 19 février, alors qu'il briguait un troisième mandat à la tête du puissant syndicat agricole. Il présidait le groupe Avril (ex-Sofiproteol) depuis 2000 et en avait fait le numéro un des huiles de table en France, Maroc et Roumanie, avec des marques telles que Lesieur, Puget ou encore les oeufs Matine.

Le groupe, qui fabrique également des biocarburants, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros en 2015.