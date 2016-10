Vendanges : l'une des pires récoltes "depuis 30 ans"

Les mauvais chiffres étaient prévus. Depuis plus d'un mois. Vendredi, le ministère de l'Agriculture a confirmé la baisse de la récolte de 12% sur un an à 42,2 millions d'hectolitres. "L'une des plus faibles productions depuis 30 ans."

Selon Agreste, le service statistique du ministère, les estimations de vendanges au 1er octobre 2016 sont inférieures de 9% à la moyenne des cinq dernières années. Toutes les catégories de vins sont touchées par cette baisse, et plus particulièrement les vins pour eaux-de-vie (-22% sur un an), les vins sans indication d'origine (-23%) et les vins à l'indication d'origine protégée (IGP -10%).

Grande hétérogénéité de la production

En cause, gel, grêle et mildiou qui ont touché certains bassins viticoles: la Champagne, la Bourgogne et le Val de Loire et la sécheresse en zone méditerranéenne. La production de l'année est prévue en baisse de 32% pour la Champagne où le gel a détruit 4.600 hectares, de 30% pour le Val de Loire et 20% en Bourgogne et Beaujolais. Les dégâts causés par le mildiou, une maladie de la vigne, ont accentué, dans certaines régions, la baisse de la production comme dans le Val de Loire et la Champagne.

Dans de nombreux vignobles, la baisse de la production s'accompagne donc d'une grande hétérogénéité de la production selon les parcelles ou les cépages. Les premières vendanges se sont déroulées dans des conditions sanitaires relativement bien préservées, à l'exception des régions du littoral de la façade Atlantique (Charente et Val de Loire), où des foyers de pourriture ont commencé à se développer, ajoute Agreste.