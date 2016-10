Volkswagen va supprimer 2.500 emplois par an en jouant sur les pré-retraites

Le scandale des tests n'en finit plus d'affecter Volkswagen. Deux semaines après que la tribunal de Brunswick, en Allemagne, a annoncé crouler sous les quelque 1.400 plaintes d'investisseurs réclamant 8,2 milliards à la marque, le quotidien financier Handelsblatt révèle que le constructeur automobile allemand pourrait supprimer jusqu'à 2.500 emplois par an sur une période de 10 ans par le biais de pré-retraites, d'après des déclarations de Bernd Osterloh, le président du comité d'entreprise.

Des embauches dans la conception de logiciels

La direction et les syndicats discutent âprement de la future stratégie et des économies à réaliser pour la marque Volkswagen, ajoute Osterloh. De leur côté, les syndicats, qui détiennent la moitié environ des sièges du conseil de surveillance, veulent éviter des licenciements secs et privilégient les départs volontaires en pré-retraite.

"L'emploi des salariés de VW est sécurisé", dit Osterloh, cité par le Handelsblatt.

Confronté à l'énorme scandale des tests d'émissions polluantes truqués, Volkswagen devra par ailleurs engager du personnel dans la conception de logiciels et les services de mobilité, ajoute le syndicaliste.

(Avec AFP)