Gefco et PSA renforcent leurs liens avec un méga contrat de 8 milliards d'euros

PSA et Gefco ont annoncé jeudi dans un communiqué avoir signé un nouvel accord d'exclusivité par lequel le constructeur automobile confie au groupe logistique européen, créé en 1949 par PSA et dont le groupe est toujours actionnaire à auteur de 25%, la gestion et l'optimisation de l'ensemble de sa supply chain (chaîne d'approvisionnement) industrielle au niveau mondial.

Un accord couvrant 50 pays

"Ce contrat porte sur la conception et la mise en œuvre des solutions logistiques et de transport globales au service des trois marques du constructeur automobile : Peugeot, Citroën et DS. Il comprend la gestion et l'optimisation de l'ensemble de la supply chain, depuis l'approvisionnement en composants des usines de production et d'assemblage, jusqu'à la distribution des véhicules finis. A ces prestations dites de logistique amont et aval s'ajoute la distribution des pièces de rechange", peut-on lire dans le communiqué du groupe.

D'une valeur de 8 milliards d'euros, cet accord conforte Gefco au premier rang des fournisseurs du Groupe PSA en Europe et au deuxième rang au niveau mondial, l'accord couvrant l'ensemble des zones géographiques où le Groupe PSA opère aujourd'hui, qu'il s'agisse d'activités de production ou de distribution, soit une cinquantaine de pays. Il prendra effet au 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans.