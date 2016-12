Le nec plus ultra du service à bord d'Air France se trouve dans le Boeing 787

Air France a reçu son premier Boeing B787-9. «Un bijou technologique qui s'inscrit dans le plan Trust Together», comme l'a qualifié ce vendredi à Roissy-Charles de Gaulle, le nouveau directeur général d'Air France, Franck Terner. Un appareil qui consomme 20% de moins qu'un Airbus A340 qui permet, selon Franck Terner d'anticiper une éventuelle remontée du prix du carburant et de proposer pour les clients «le meilleur d'Air France».

Nouvelle classe Premium

Il est vrai que la cabine de 276 sièges conçue par l'équipementier français Zodiac est particulièrement réussie. Si l'ajout de petits détails (tablette coulissante par exemple) améliore la classe affaires (30 sièges), les grosses différences s'observent en classe Premium (21 sièges) avec l'introduction d'un nouveau siège plus large et disposant d'une inclinaison plus importante (130° contre 123°) supérieur à celle de sa classe affaires dans les années 90 (Espace 127). En classe économique (225 sièges), les écrans vidéo sont plus larges.

Par ailleurs, cet avion est le premier de la flotte d'Air France à être entièrement connecté dès sa livraison. Le wifi sera proposé à tous les passagers (de 20MB à 200MB) pour un tarif compris entre 5€ et 30€).

Premiers vols en janvier

Après deux vols au-dessus de la France les 7 et 8 janvier pour les passionnés d'aviation, le B787 d'Air France commencera sa carrière commerciale le 9 janvier sur la ligne Paris-Le Caire.

Un deuxième appareil arrivera dans la flotte en avril 2017, un troisième en septembre et deux autres en novembre prochain. Deux autres appareils sont prévus en 2018. A l'horizon 2019, 10 B787 devraient voler aux couleurs d'Air France.

Le deuxième appareil assurera dès le mois de mai des vols entre Paris et Montréal.