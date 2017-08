VTC : Didi débarque en Europe en entrant dans le capital de Taxify

À l'offensive ? Le géant chinois des VTC met un pied en Europe en signant un accord avec le groupe estonien Taxify. Les deux groupes n'ont pas divulgué le montant de la prise de participation de Didi dans Taxify.

Le groupe estonien est implanté dans 18 pays et 25 métropoles notamment en Europe de l'Est (Pays Baltes, Hongrie, Roumanie...) et en Afrique (Afrique du Sud, Nigéria, Kenya...). Il revendique 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde. L'entreprise fondée par des ex de Skype dont Markus Villig, a récemment levé près de deux millions d'euros pour poursuivre son développement. Avec le partenariat noué avec Didi, Taxify espère accélérer en implémentant les technologies tournées autour de l'intelligence artificielle dévéloppée par le Chinois.

Une offensive internationale

Didi poursuit ainsi sa stratégie de développement international après avoir participé à l'augmentation de capital de 2 milliards de dollars du singapourien Grab, celui de 100 millions de dollars dans le brésilien 99 et dans l'indien Ola.

Le Chinois est la première plateforme de VTC du monde, notamment depuis qu'il a réussi à faire sortir Uber du marché chinois en 2016. En avril dernier, Didi avait lui-même levé plus de 5 milliards de dollars devenant la première valorisation de Chine, devançant le fabricant de smartphones Xiaomi. A 50 milliards de dollars, Didi reste néanmoins derrière l'américain Uber qui est encore estimé autour de 70 milliards de dollars.