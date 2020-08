Économie locale, tourisme, découvertes : suivez La Tribune en régions cet été

Bordeaux

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune Bordeaux passe en mode estival. Retrouvez votre newsletter quotidienne sur l'actualité économique de la région bordelaise et de la Nouvelle-Aquitaine à partir du lundi 24 août.

La Tribune vous propose également des séries d'été à Bordeaux :

Région Sud

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune région Sud passe en mode estival. Retrouvez votre newsletter quotidienne sur l'actualité économique de la région Sud à partir du lundi 24 août.

La Tribune vous propose également 3 séries d'été, chacune en 3 épisodes, dans la région Sud :

La Camargue, laboratoire de la transition écologique ?

Focus sur le MuCEM

Focus Italie-France

Focus start-up

Ces startups qui révolutionnent la santé

Les fintechs à suivre

Toulouse

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune Toulouse passe en mode estival. Retrouvez votre newsletter quotidienne sur l'actualité économique de l'Occitanie à partir du lundi 24 août.

En attendant, retrouvez les meilleurs articles "made in Occitanie" en replay.

>> Retrouvez toute l'actualité économique de Toulouse et de l'Occitanie

Montpellier

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune Montpellier passe en mode estival. Retrouvez votre newsletter quotidienne sur l'actualité économique de l'Occitanie à partir du lundi 24 août.

La Tribune vous propose également 4 séries d'été, chacune en 3 épisodes, à Montpellier :

Le tourisme industriel gardois



Les start-up qui facilitent les vacances

A venir : la parole aux maires de trois stations balnéaires

La Grande Motte

Collioure

Gruissan



Les librairies indépendantes montpelliéraines, trois lieux, trois modèles, trois ambiances

Auvergne-Rhône-Alpes

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes passe en mode estival et vous proposera désormais une newsletter par semaine (les jeudis). Avec une reprise du rythme habituel de la newsletter quotidienne à compter du 24 août.

La Tribune vous propose également 5 séries d'été en Auvergne-Rhône-Alpes :

Tous les jours, le site continuera de proposer des sujets qui explorent à la fois les grands enjeux de plusieurs secteurs comme la montagne, qui se pose cette année comme le nouvel eldorado estival [La montagne, l'or vert de demain].

Ainsi que le secteur de la santé, fortement chamboulé par le Covid-19, avec des portraits de biotechs innovantes de la région [Biotechs : les innovations made in AURA]. Cet été sera aussi l'occasion de souffler, en explorant les vacances des entrepreneurs et entrepreneuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers notre série [Paroles de patrons - Vous avez dit vacances ?] Mais aussi de commencer à connaître le visage des nouveaux vice-présidents qui viennent de prendre les commandes de l'économie au sein de vos métropoles et leurs inspirations pour demain [Ce qui m'inspire - De nouveaux VP à la tête de l'économie].

>> Retrouvez toute l'actualité économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Bretagne

A compter du lundi 27 juillet, La Tribune Bretagne passe en mode estival. Retrouvez votre newsletter quotidienne sur l'actualité économique de la Bretagne à partir du lundi 24 août.

La Tribune vous propose également une série d'été, en Bretagne :

Tourisme: comment la Bretagne veut prolonger la saison

A venir : vers le déploiement de projets d'envergure

A Léhon, l'abbaye se voit en lieu de création contemporaine

Création en septembre du TiHub, une première française: un accélérateur de projets innovants

L'aménagement et l'enrichissement du GR 34



Le nautisme, un outil de développement économique et touristique

Bretagne: on tente la micro-aventure durable ?

Pays de la Loire

La Tribune vous propose plusieurs séries d'été dans les Pays de la Loire :

Comment le tourisme ligérien se réinvente pour sauver une demi-saison ?

Focus sur la start-up nantaise WeVan

Peut-on encore visiter des entreprises en Pays de la Loire ?

Le vélo peut-il sauver la saison touristique ?

Focus sur le Tourism innovation LAB à Angers

Grand-Est

La Tribune vous propose plusieurs séries d'été dans le Grand-Est :

Tour d'Alsace dans des PME au savoir-faire ancestral, qui se sont tournées vers le marché du luxe

Oenotourisme : du vin pour relancer le tourisme dans le Grand-Est (du 16 au 19 août)

Centre-Val de Loire

La Tribune vous propose également plusieurs séries d'été dans le Centre-Val de Loire :

A venir : le Centre Val de Loire à la reconquête de son marché touristique

Les châteaux

Les parcs animaliers

Les restaurants et hôtels

Les campings

>> Retrouvez toute l'actualité économique du Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

La Tribune vous propose également une série d'été en Bourgogne-Franche-Comté :

Le Tourisme durable (à venir) :

Vaovert : la première plateforme d'hébergements éco-responsables de France (créée par une dijonnaise Mélanie Mambré)

Le Festival des jardins à Arc et Senans, site classé par l'UNESCO ou comment le tourisme se réinvente pour faire vivre des expériences aux visiteurs, dans une démarche écologique ?

Portrait d'un acteur du tourisme durable : Frédéric Dansert, fondateur de Pont roche et spa

En quoi la région BFC s'engage dans le tourisme durable? Itw de Patrick Ayache, vice président en charge du tourisme

En quoi le département de la Côte-d'Or s'engage dans le tourisme durable? Le cercle des entrepreneurs du territoire a publié un manifeste " La Côte-d'Or 100% durable en 2030 » Itw du premier vice président du département François-Xavier Dugourd.

Paris

A Paris, la newsletter des infos économiques de 12H revient le lundi 17 août, ainsi que le quotidien numérique.

