Face à la crise : des turbulences en vue dans l'aérien

>> ÉPISODE 2 : Face à la crise : les Etats volent au secours de l'aérien

15 AVRIL

Le redémarrage du transport aérien sera lent. Au-delà des conséquences de la récession économique sur la demande, la crainte des passagers à prendre l'avion constitue un obstacle majeur. Des mesures de protection sanitaire doivent se prendre de manière coordonnée. Ce sera long et c'est pour cela que la reprise se fera par étapes en commençant par les marchés domestiques au troisième trimestre. En France, les vols pourraient reprendre en juin.

24 AVRIL

Les compagnies aériennes préparent la reprise de leur activité. Cette dernière sera progressive, et par conséquent sélective. Certains transporteurs comme Ryanair, Easyjet ou le groupe IAG mettent la pression sur les aéroports pour obtenir des conditions avantageuses pendant la reprise. Comme la suppression temporaire des redevances. Certaines, comme Ryanair, expliquent même aux aéroports qu'elles choisiront ceux qui accepteront leurs conditions. Ce point renvoie au sujet plus large de la compétitivité des aéroports français. Si celle-ci est trop faible par rapport à d'autres pays européens, la connectivité aérienne des régions pourrait être remise en cause.

1er MAI

Parmi les mesures environnementales que demande le gouvernement à Air France en contrepartie de son aide pour passer la crise du Covid-19 figure la suppression de certaines lignes intérieures au profit du train. Avec les critères retenus, le projet du ministre des Finances Bruno Le Maire évite les principaux inconvénients de la proposition (rejetée) de certains députés l'an dernier qui aurait été insoutenable pour Air France. La très grande majorité du réseau intérieur est épargnée par la mesure. Les vols vers Roissy également. Une autre mesure interpelle davantage : l'obligation d'incorporer 2% de biocarburants dans les avions d'ici à 2025. Sans harmonisation au moins à l'échelle européenne, elle créera une distorsion de concurrence. Analyse.

22 MAI

Pour stimuler le trafic, la reprise devrait se traduire par des prix extrêmement bas. Une féroce guerre des prix, surtout attendue à partir de septembre, devrait durer pendant de nombreux mois. Elle sera alimentée par les compagnies les plus fragiles qui voudront engranger du cash avant l'hiver qui pourrait être leur dernier, mais aussi par les grandes compagnies low-cost comme Ryanair qui voudront gagner des parts de marché rapidement. La faiblesse du prix du carburant facilitera cette stratégie, qui sera inéluctablement suivie par une phase de consolidation.

26 MAI

Air France entend réduire son offre de 40% sur le réseau intérieur français d'ici à 2021, selon le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith. Outre les trois lignes concernées par l'interdiction de voler sur les routes où existe une alternative ferroviaire en moins de 2h30, de nombreuses lignes assurées par la filiale régionale HOP vont disparaître. Certaines seront remplacées par la low-cost Transavia. Cette réduction de voilure va entraîner des suppressions de postes massives. Avec le renouvellement de la flotte qui se profile, l'objectif gouvernemental de réduire de 50% d'ici à fin 2024 les émissions de CO2 de 2019 pourrait être dépassé.

4 JUIN

Avec la réduction de voilure de 40% d'Air France sur le réseau intérieur qui se profile d'ici à fin 2021, l'absence de mesures d'amélioration de la compétitivité des aéroports qui risquent de faire passer ces derniers derrière leurs voisins italiens ou espagnols dans le choix de réouverture de lignes, mais aussi le mouvement de consolidation attendu dans le transport aérien, la connectivité aérienne des aéroports français est fortement menacée. A Bordeaux et à Pau, des élus commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et ce n'est qu'un début. Analyse.

5 JUIN

La direction et les représentants du personnel des trois filiales aériennes du Groupe Dubreuil, Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique et French Bee, ont signé des accords de baisse de salaire d'environ 10% en contrepartie du maintien des effectifs. Ces accords permettent d'améliorer la performance des compagnies (déjà plus compétitives que leurs concurrentes) à l'heure où la reprise sera longue, progressive et coûteuse.

15 JUIN

En Europe, après un redémarrage des vols intérieurs, les vols intra-européens vont repartir progressivement avec l'ouverture sélective des frontières ce lundi d'une majorité des pays de l'Espace Schengen, puis suivra à partir de juillet une reprise des vols au compte-gouttes vers certains pays non communautaires. Ce schéma crée des différences entre les compagnies spécialisées sur les vols intra-européens comme les low-cost, et les compagnies positionnées sur le long-courrier comme Air France ou Lufthansa, qui mettront plus de temps à remettre de la capacité en ligne. Dans un système de hub, cette forte exposition au long-courrier impacte le moyen-courrier. Double peine. Elles vont également souffrir d'une exposition plus importante à la clientèle affaires qui risque de mettre plus de temps à reprendre l'avion que la clientèle loisirs. Parmi les low-cost, un modèle comme celui d'Easyjet est plus fragile que celui de Ryanair en cette phase de reprise. Explications.

23 JUIN

Après l'arrêt quasi-complet du transport aérien mondial, la période de reprise qui débute en ce mois de juin risque d'être encore plus dure pour les compagnies aériennes. La faiblesse de la demande ne permet pas de compenser la hausse des coûts qui accompagne le redémarrage. La reprise s'annonçant lente et progressive, cette situation catastrophique sur le plan économique risque de durer. Les compagnies aériennes françaises en appellent une nouvelle fois à l'Etat non seulement pour prolonger les mesures d'accompagnement décidées pendant la crise, mais aussi pour soutenir la productivité et la compétitivité tricolore.

6 JUILLET

La crise du Covid-19 a fait entrer les compagnies aériennes dans un long tunnel dont la sortie n'est pas attendue avant trois à cinq ans. Avec une reprise du trafic extrêmement lente, les changements des comportements des passagers, l'arrêt progressif des soutiens des Etats, la guerre tarifaire que vont mener les compagnies aériennes pour survivre, le mouvement de consolidation qui s'ensuivra...., une recomposition du secteur est attendue au cours des prochaines années. Analyse.

