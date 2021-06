Propagande des élections départementales et régionales : les élus interpellent Darmanin

A la veille du premier tour des élections départementales et régionales, les trois mousquetaires Baroin, Bussereau et Muselier s'émeuvent de la non-distribution des documents officiels dans de nombreuses communes. Les présidents de l'association des maires de France (AMF), de l'Assemblée des départements de France (ADF) et de Régions de France dénoncent un service public "en grande partie privatisé [sans] obligation de résultat".

