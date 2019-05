Allianz bientôt numéro deux de l'assurance en Grande-Bretagne

Allianz consolide son activité. Le géant allemand a annoncé, ce vendredi 31 mai, des acquisitions pour un total de 820 millions de livres afin de se renforcer sur le marché de l'assurance dommages au Royaume-Uni où il comptera désormais 12 millions de clients. De fait, ces deux opérations, qui devraient être finalisées cette année, feront du groupe allemand le deuxième plus grand assureur en Grande-Bretagne avec un montant de primes brutes émises de plus de 4 milliards de livres et une part de marché de 9%.

Dans le détail, Allianz UK va racheter une participation de 51% dans LV GIG pour un montant pouvant atteindre 578 millions de livres à Liverpool Victoria Friendly Society (LVFS). La filiale britannique d'Allianz va également reprendre les activités d'assurance générale de Legal & General pour 242 millions d'euros, ont dit les deux groupes vendredi. "Avec ces deux opérations, nous sommes heureux de démontrer notre engagement futur envers le marché britannique", a déclaré Niran Peiris, membre du directoire d'Allianz SE.