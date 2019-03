Assurance vie : la collecte au plus haut depuis six ans !

"On ne dira jamais assez l'attachement viscéral des Français au modèle d'une épargne simple, sure et souple" a souligné Bernard Spitz, le président de la Fédération française de l'assurance (FFA), lors de sa conférence annuelle, ce mardi 26 mars, en référence à l'assurance vie. Or la collecte nette de ce "placement phare", qui compte 38 millions de bénéficiaires et concerne 45% des ménages, a atteint son chiffre mensuel "le plus élevé depuis janvier 2013, depuis plus de six ans" a-t-il annoncé, à 3,2 milliards d'euros en février. L'année commence bien avec une collecte nette de 5,4 milliards d'euros sur les deux premiers mois de 2019, contre 4,3 milliards un an plus tôt, après un bilan positif de 22,4 milliards d'euros en 2018.

L'encours total des contrats d'assurance vie s'établissait à fin févier à quelque 1.728 milliards d'euros, en progression de 2% sur un an.

"L'exercice 2018, comme le tout début de 2019, confirment le pouvoir d'attraction et les vertus de résistance de notre placement phare" a relevé Bernard Spitz. "Malgré les changements réglementaires, malgré un environnement de taux bas qui a pesé sur les rendements, nous devons nous réjouir de la confiance des épargnants dans l'assurance vie" a-t-il invité.

Le taux de rendement moyen était de 1,8% en 2018, stable. Il a fait valoir que les sommes placées dans l'assurance vie ont "permis l'an dernier d'investir chaque mois quasiment un milliard d'euros supplémentaires en actions, au profit des entreprises, des emplois", à raison de 11 milliards d'euros sur l'année : "nous n'avions pas vu ça depuis plus de dix ans !" a salué Bernard Spitz.

[Crédit : FFA]

Effet Gilets jaunes : les Français épargnent plus

Plusieurs éléments d'explication sont possibles. Février est traditionnellement un mois positif pour la collecte. D'autre part, depuis le début de l'hiver, dans un contexte d'incertitudes, sur fond de crise des Gilets jaunes, les Français ont eu tendance à épargner davantage, ce qui profite tant à l'assurance vie qu'au Livret A : ce dernier a enregistré une collecte nette de 1,93 milliard d'euros en février 2019, au plus haut depuis 2012, selon les données de la Caisse des Dépôts (CDC).

La part des contrats en fonds euros au capital garanti, a diminué l'an dernier, la part des unités de compte (investies en actions) a atteint 28% en moyenne sur l'année 2018, mais elle est retombée à 24% sur les deux premiers mois de l'année, sous l'effet de la baisse des marchés en fin d'année. L'an dernier, sur 22,4 milliards d'euros de collecte nette, ce sont 21,1 milliards qui sont allés en unités de compte.

[Crédit : FFA]

Transférabilité : une révolution avortée ?

La profession s'est montrée soulagée sur le retour en arrière opéré à l'Assemblée sur les dispositions votées au Sénat dans le cadre de la loi Pacte sur la "transférabilité" des contrats d'assurance vie de plus de huit ans, sans perte des avantages fiscaux acquis. "On a trouvé un équilibre satisfaisant" a jugé Bernard Spitz, avec la suppression de la transférabilité "externe" des contrats (vers un autre assureur) pour éviter de créer trop d'instabilité et de baisse des placements de long terme en actions, au profit d'une transférabilité "partielle", a minima, c'est-à-dire, "interne", entre contrats, chez un même assureur.

La startup d'épargne en ligne Yomoni a déploré "la révolution avortée du placement préféré des Français." Cette mesure "ne résout en rien la problématique de captivité du client avec sa banque" a dénoncé le président de Yomoni, Sébastien d'Ornano. "Les bancassureurs et les assureurs-distributeurs, représentant pas loin de 90% des encours gérés, ne subiront donc aucune mise en concurrence" a regretté de son côté Albert d'Anthoüard, directeur de la clientèle privée de la Fintech Nalo, puisque "66% sont dans les mains des bancassureurs (l'assureur fillale de la banque) et 22% dans les mains des réseaux d'agents généraux (l'assureur-distributeur)".

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'était déclaré hostile à la transférabilité "totale" des contrats d'assurance vie.