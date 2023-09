Goldman Sachs lève 15 milliards de dollars pour investir dans le capital-investissement

Goldman Sachs a levé plus de 15 milliards de dollars pour acheter des participations d'investisseurs dans des fonds de capital-investissement et investir dans des entreprises qui sont vendues par des fonds de capital-investissement, dans un contexte de marché « secondaire » en croissance.

Cette opération concerne deux fonds, le premier baptisé Vintage IX, qui a levé 14,2 milliards de dollars et le second, Vintage Infrastructure Partners, ciblé sur les opérations sur le marché secondaire dans le secteur des infrastructures, qui a bouclé un tour de table d'un milliard de dollars.

« Nous nous trouvons à un point d'inflexion du marché secondaire. Aujourd'hui, les opportunités y sont plus nombreuses que jamais », avance Harold Hope, responsable mondial des marchés secondaires chez Goldman Sachs, cité dans un communiqué de la banque. La dernière levée de fonds pour le marché secondaire de la banque remonte à 2020, et ce pour un montant de 10 milliards de dollars.

Surallocation d'actifs alternatifs

Le capital-investissement a été touché de plein fouet par la rapide remontée des taux et la collecte des fonds de capital-investissement a fortement ralenti. Beaucoup d'investisseurs institutionnels, comme les assureurs ou les fonds de pension, ont en effet profondément modifié leur allocation d'actifs, notamment au profit de la dette souveraine bien notée et qui offre désormais un couple rendement/risque attractif, et ce au détriment des actifs dits alternatifs, comme le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier ou l'infrastructure.

Alors que beaucoup de levées de fonds ont été réalisées en 2019 et 2020, les fonds commencent à réfléchir à la cession de leur actif après 4-5 ans de détention sur le marché secondaire (les portes de la Bourse sont largement refermées). Ce dernier, qui offre des portes de sortie aux investisseurs, est en revanche très actif. Et la plupart des géants de la gestion d'actifs y sont présents, comme Blackstone ou le fonds français Ardian, qui ont levé tous deux des fonds de près de 20 milliards de dollars pour les transactions secondaires.

L'autre segment porteur est celui du rachat d'actifs d'infrastructure. L'idée est de jouer sur des tendances macroéconomiques lourdes, comme la transition énergétique. La Société générale et le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield se sont récemment associés pour lancer un fonds de dette privée de 10 milliards de dollars ciblés sur les infrastructures.