Taxation des superprofits des banques italiennes : la Bourse fait reculer le gouvernement

L'Italie est sous les projecteurs des financiers depuis quelques jours. Et pour cause, le vice-Premier ministre Matteo Salvini a déclaré, lors du Conseil des ministres lundi soir, vouloir prélever une taxe de 40% sur les « surprofits de milliards » d'euros des banques pour compenser le coût pour les ménages et entreprises de l'envolée des taux d'intérêt... Avant de revenir en arrière le lendemain.

Dans son plan dévoilé lundi, le gouvernement souhaitait mettre en place un prélèvement extraordinaire qui s'appliquerait sur la marge d'intérêt nette des banques des groupes bancaires italiens dont le revenu net enregistré en 2022 dépasse d'au moins 3% celui de 2021 et une taxe équivalente si celui de 2023 dépasse de 6% celui de 2022 et qui devait initialement rapporter entre 2 et 3 milliards d'euros au pays.

Mais cette déclaration a mis le feu aux valeurs bancaires de la Bourse de Milan. Mardi, Intesa Sanpaolo et Unicredit perdaient respectivement 8,6% et 5,9% à la clôture. Monte dei Paschi di Siena a dévissé de 10,8%, Bper Banca de 10,9% et Banco Bpm de 9%.

Le gouvernement veut éviter la panique financière

Face à ce tollé financier qui a tiré l'indice de la bourse de Milan à la baisse de 2% mardi, le gouvernement a d'abord fait un premier geste mardi après-midi en assurant que la taxe s'appliquerait finalement aux groupes bancaires italiens dont le revenu net enregistré a augmenté de 5% entre 2021 et 2022 et de 10% entre 2022 et 2023.

Une annonce qui n'a pas calmé les investisseurs et qui a poussé le gouvernement à un nouveau pas en arrière, beaucoup plus conséquent. Mardi soir, après avoir constaté l'étendue des dégâts après la clôture de la bourse, les équipes de la Première ministre Giorgia Meloni ont annoncé que « afin de préserver la stabilité des institutions bancaires », le décret prévoit « un plafond pour la contribution, qui ne peut excéder 0,1% du total des actifs » d'une banque... contre 25% annoncé la veille.

Après ce mea culpa de la coalition d'extrême droite au pouvoir, les financiers ont finalement été rassuré. A 12h ce mercredi, Intesa Sanpaolo prenait 3,1%, Unicredit 4,2%, Monte dei Paschi 3,7%, Banco BPM 3,6% et BPR Banca 3,4%

En revanche le gouvernement devra certainement revoir drastiquement à la baisse les revenus qu'il tirera de cette nouvelle taxe.

(Avec AFP)