Bpifrance "harcèle les entreprises pour aller à l'international"

Souvent perçue comme « la banque des startups », Bpifrance a bien d'autres métiers : le financement des PME, les garanties de prêts aux TPE, l'investissement dans des fonds et dans de grandes entreprises comme PSA l'an dernier. Elle en a ajouté un nouveau en 2017, l'assurance-export, reprise à la Coface, et l'international sera l'un de ses axes prioritaires cette année. Elle devrait réaliser 400 millions d'euros de crédit à l'exportation cette année, contre 186 millions en 2017 et 28 millions en 2016.

« Bpifrance est la banque de financement à l'international, ce sera confirmé par le gouvernement en février » a indiqué Nicolas Durfourcq, le directeur général, en dressant un bilan de l'année jeudi 1er février.

Reconduit à la tête de la Banque publique d'investissement, filiale à 50% de l'Etat et de la Caisse des dépôts, le bouillant VRP de la French Tech a indiqué que l'institution, qui a fêté fin décembre ses cinq ans, allait récupérer aussi l'activité et les participations de CDC International Capital, qui investit en partenariat avec des fonds souverains (qatari, chinois, coréen, qatari, saoudien) dans des entreprises se développant à l'international

« Le nouveau directeur général de la Caisse des Dépôts, Eric Lombard, a exprimé sa volonté de clarifier qui fait quoi. Bpifrance est de facto la branche entreprises de la Caisse des dépôts » a-t-il expliqué.

[L'activité d'assurance export de la BPI. Crédits : Bpifrance]

Une PME sur 2 seulement à l'international

CDC International Capital avait par exemple investi dans Devialet, à travers le fonds Future French Champions aux côtés du fonds souverain qatari, dans un tour de table de 100 millions d'euros auquel la Bpi avait également participé. Société d'investissement multi-classes, CDC IC a aussi des participations dans Arc International, Ethypharm et Neovia. Le coût du transfert se fera « à la valeur d'actifs des participations » a précisé Nicolas Dufourcq.

Sur le terrain, « il y aura un délégué à l'international dans chaque direction régionale de Bpifrance » a-t-il indiqué. La BPI dispose désormais d'une « boîte à outils complète » pour accompagner les entreprises à l'international, y compris une « assurance prospection » (jusqu'à 30.000 euros de frais pris en charge pour une PME de moins de 50 millions d'euros de chiffres d'affaires, remboursés en cas de succès). Les navettes autonomes de Navya en ont ainsi bénéficié pour prospecter aux Etats-Unis et au Canada.

Encore faut-il qu'elles veuillent et osent aller à l'international.

« Notre déficit commercial est un drame annuel qui ne fait que s'aggraver. Ce n'est pas tenable. Avec l'Allemagne, il est fondamentalement industriel. A Bpifrance, on harcèle en permanence nos entreprises pour aller à l'international. Une PME sur 2 n'est pas à l'international et une ETI sur 2 non plus ! » s'est-il désolé.

Il a souligné que les grands contrats (aéronautiques, etc) étaient nécessaires, mais pas suffisants.