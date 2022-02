Cryptomonnaies : FTX, créée en 2019 par un Américain de 27 ans, vaut aujourd'hui 32 milliards de dollars

Ils sont les nouveaux mastodontes du Web 3.0 qui doivent jouer un rôle pour inscrire les cryptomonnaies dans les usages quotidiens de l'Internet. Dans la famille des nouvelles plateformes d'échanges de cryptos, l'Américain FTX a annoncé lundi lever 400 millions de dollars, portant sa valorisation à 32 milliards de dollars et l'approchant des plus importants du secteur, comme le chinois Binance et l'autre américain Coinbase. Cette valorisation de la maison-mère est le quadruple de celle de sa branche américaine FTX US qui a également annoncé avoir levé 400 millions de dollars... il y a moins d'une semaine.

En pleine démocratisation du trading des cryptomonnaies, le marché attire de plus en plus les fonds d'investissement. Il se divise en deux catégories, entre plateforme d'échanges centralisées (CEX) et les "DEX" - décentralisées -, tandis qu'une large part du gâteau est détenue par les premières. Elles attirent des boursicoteurs en quête de rentabilités supérieures au contexte inflationniste post-Covid. Aussi, leurs valorisations, à l'image du concurrent Coinbase (38 milliards de dollars coté également à Wall Street) atteignent des sommets.

Comme lors de la bulle Internet, la question de leur survalorisation se pose toutefois. Coinbase enregistre en effet de lourdes déconvenues en Bourse puisque le titre s'échange à 193 dollars, contre un prix de référence de 250 dollars (avant introduction) en avril dernier, soit une chute de 45% du titre depuis deux mois.

Challenger de Coinbase

Mais l'engouement et la popularité des cryptos jouent pour l'essentiel de ces valeurs. Selon le site spécialisé Coingecko, le volume des échanges sur FTX US était d'un peu plus de 260 millions de dollars au cours des 24 dernières heures. C'est loin derrière des mastodontes comme OKX (5,5 milliards) ou Coinbase (4,1 milliards). Le besoin en financements pour accélérer est donc crucial.

Le nombre d'acteurs est pour l'heure pléthorique (parmi les autres poids lourds, Kraken, Bitmex, Bitstamp, Swissquote, Robinhood...) mais comme lors des débuts de l'Internet, celui-ci pourrait passer par une phase de consolidation.

Lire aussi 7 mnPlateformes d'échanges de cryptomonnaies : « Le marché va probablement se consolider »

Créé il y a 2 ans, à 27 ans

"Tous les investisseurs ayant participé à la levée de fonds ont aussi participé à celle de FTX US" la semaine dernière, précise FTX dans un communiqué. Des investisseurs, parmi lesquels le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group ou le fonds d'investissement des retraites des enseignants de l'Ontario (Canada), portent donc FTX à environ la même valeur que la banque française Société Générale (plus de 28 milliards d'euros).

"Grâce au soutien de nos investisseurs et de nos utilisateurs, FTX va continuer de travailler avec les régulateurs pour faciliter l'accès aux actifs numériques d'une manière sécurisée et aux normes", commente dans le communiqué le jeune patron de FTX, Sam Bankman-Fried.

Né en 1992, "SBF" est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde chez les moins de 30 ans, selon le magazine Forbes qui estime sa fortune personnelle à 22,5 milliards de dollars. Sur Twitter, ce diplômé de physique et de mathématiques est déjà suivi par plus d'un demi millions de followers (@SBF_FTX).

La régulation en cours de réflexion aux Etats-Unis est en effet un enjeu déterminant. Elle doit fixer le cadre à ces cryptomonnaies qui comprend la star bitcoin, son challenger ethereum, la kyrielle d'autres acteurs, les "stablecoins" adossés souvent au dollar pour les entreprises privées, mais aussi des initiatives des banques publiques.

Lire aussi 11 mnAu-delà du bitcoin, quelles sont les cryptomonnaies à surveiller en 2022 ?

Créée en 2019, FTX est dirigée par le jeune entrepreneur américain de 29 ans. Selon le site de FTX, la maison mère est immatriculée à Antigue-et-Barbude, un pays insulaire des Caraïbes, tandis que son siège social se trouve aux Bahamas où vit cet ancien étudiant de Stanford. Établie en mai 2020, la plateforme FTX US est en revanche basée aux États-Unis.

L'intérêt des investisseurs se maintient alors même que le marché des cryptomonnaies subit une violente correction: le site CoinGecko, qui recense plus de 12.000 cryptomonnaies, estime que le marché total représente plus de 1.800 milliards de dollars, soit 1.000 milliards de dollars de moins qu'à son apogée, en novembre.

A environ 38.000 dollars, le bitcoin, plus célèbre des cryptoactifs, vaut désormais près de 50% de moins que son niveau record atteint en novembre (68.992 dollars).

(Avec AFP)