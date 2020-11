Premier investissement du grand fonds de soutien aux groupes français, qui prend 5% d'Arkema

Le fonds géant de soutien à la capitalisation des grandes entreprises françaises, Lac 1, a acquis une participation de 5,08% au capital du groupe de chimie Arkema, a annoncé ce mardi Bpifrance.

Cet investissement est le premier de ce grand fonds, abondé par Bpifrance et des investisseurs privés mais géré par la banque publique d'investissement, et créé début 2020 afin de soutenir des entreprises françaises sous-capitalisées.

Le montant de l'investissement, qui s'est réalisé via l'acquisition progressive d'actions sur le marché, s'élève à 348 millions d'euros, a précisé le directeur général de la banque publique d'investissement Nicolas Dufourcq lors d'une conférence téléphonique.

"Bpifrance envisage d'accroître cette participation en fonction des conditions de marché, en vue d'obtenir un siège d'administrateur", qui serait ainsi désigné lors de la prochaine assemblée générale du groupe en mai prochain, précise par ailleurs la banque publique dans un communiqué, ajoutant que cette perspective est "favorablement" accueillie par Arkema.

Groupe de chimie de spécialité né en 2006, Arkema est un des principaux acteurs mondiaux de la chimie de spécialité, et produit notamment des adhésifs, des matériaux avancés et des résines pour revêtement.

Investissement stratégique

"La chimie de spécialité est importante parce que nous aurons de plus en plus besoin de matériaux innovants", a expliqué M. Dufourcq pour justifier ce premier investissement, ajoutant que Bpifrance est déjà très présent sur ce secteur via le soutien à l'innovation et le financement de PME.

Par ailleurs, Arkema "a le souci d'avoir à son capital des investisseurs de long terme", a-t-il ajouté, alors que Lac 1 a la vocation d'investir sur une durée d'au moins dix ans.

Le fonds Lac 1, un temps baptisé Lac d'argent, a été initié début 2020 et a bouclé sa première tranche de 4,2 milliards d'euros fin mai.

Outre Bpifrance, une vingtaine de souscripteurs ont participé à cette première levée de fonds: plusieurs grands investisseurs institutionnels (assurances, banques), les groupes Orange, Unibel, Financière Dassault, ou encore le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala.