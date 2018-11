Rechute à Wall Street qui efface ses gains depuis janvier

[Article mis à jour à 17h35]

Il n'y a pas que le Bitcoin qui dégringole. Les marchés d'actions à Wall Street accentuent leur plongeon ce mardi 20 novembre, au lendemain d'une baisse de 1,56% pour le Dow Jones et de 3% pour le Nasdaq. La Bourse de New York a ouvert en baisse, à nouveau pénalisée par les valeurs technologiques, poids lourds de la cote.

L'indice Dow Jones perd près de 2%, à 24.544 points et le Standard & Poor's 500, plus large, 1,3% à 2.655 points, deux heures 30 après l'ouverture. Les deux indices ont effacé l'intégralité de leurs gains depuis le début de l'année et se situent désormais en territoire légèrement négatif : -0,7% pour le Dow Jones et -0,8% pour le S&P.

Le Nasdaq Composite abandonnait plus de 2,6% en début de séance, à son plus bas niveau depuis févier, avant de se reprendre et limiter ses pertes à 0,93%, restant légèrement dans le vert depuis janvier (+0,4%).

Les technologiques, à la valorisation élevée, sont les plus vulnérables aux accès de nervosité ou mauvaise nouvelle, et pèsent sur l'ensemble des indices. La première capitalisation mondiale, Apple, qui a fondu de plus de 20% depuis son pic historique début octobre, perd encore 3,3% ce mardi, sa capitalisation tombant à 881 milliards de dollars.

Les groupes de grande distribution chutent aussi lourdement après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes : Target plonge de plus de 10%, tout comme Kohl's, Lowe's de 2,9%.