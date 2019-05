British Steel, le sauveur d'Ascoval, fait faillite

C'était pressenti, c'est désormais officiel. Le sidérurgiste British Steel, numéro deux de l'acier britannique et repreneur d'Ascoval, met la clé sous la porte pour cause de faillite, ont annoncé, ce mercredi 22 mai, les autorités britanniques. Cette nouvelle intervient seulement une semaine après la reprise par British Steel, dont dépendent quelque 25.000 emplois directs et indirects en Angleterre et au Pays de Galles, de l'aciériste français Ascoval. Ce dernier n'est pas concerné par la procédure de liquidation, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire : pour reprendre Ascoval, British Steel promettait de mettre 47,5 millions d'euros sur la table, au même titre que les pouvoirs publics : un plan de financement qui n'est pas remis en cause pour le moment

"La Haute cour a ordonné la liquidation de British Steel Limited. L'administrateur judiciaire officiel a été nommé comme liquidateur", a annoncé le gouvernement britannique. Cet "administrateur judiciaire officiel" est un agent chargé d'organiser la liquidation pure et simple de l'entreprise. Cela signifie que les actifs de British Steel au Royaume-Uni vont être vendus pour payer les salariés et indemniser les fournisseurs autant que faire se peut. Pendant ce temps, l'entreprise devrait encore tourner, "les employés seront payés et toujours sous contrat", a précisé l'administrateur officiel.

Les discussions avec le gouvernement britannique n'ont pas abouti

British Steel disparaîtra une fois ceci bouclé et les quelque 4.500 employés du groupe au Royaume-Uni devraient perdre leur emploi, notamment sur le site géant de Scunthorpe dans le nord-est de l'Angleterre. Peu avant cette annonce officielle, les syndicats avaient révélé que l'entreprise allait être placée sous le régime des faillites.

"Malgré l'annonce d'aujourd'hui de placer British Steel sous un régime de faillite contrôlée par les autorités, Unite va demander à toutes les parties de se battre pour garantir l'avenir de l'entreprise", a déclaré Steve Turner, un responsable de ce syndicat dans un communiqué transmis à l'AFP. "C'est une nouvelle terrible pour les milliers de travailleurs" de British Steel au Royaume-Uni, a déploré pour sa part Tim Roache, secrétaire général du syndicat GMB. Les syndicats ont plusieurs fois demandé au gouvernement d'intervenir en nationalisant British Steel, propriété du fonds d'investissement Greybull Capital.

Le gouvernement a tenu des discussions ces derniers jours avec la direction du groupe mais elles n'ont pas abouti. Le ministre des Entreprises, Greg Clark, a pour sa part déclaré que le gouvernement s'efforcerait d'assurer l'avenir de British Steel dans les semaines à venir, ajoutant qu'il aurait été contraire à la loi de lui consentir un prêt. ll a également indiqué que British Steel était ouvert à de nouveaux repreneurs. Reuters a rapporté mardi 21 mai que British Steel serait déclaré en faillite s'il n'obtenait pas une rallonge financière de 30 millions de livres (34 millions d'euros) de la part du gouvernement